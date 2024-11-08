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    • Мостовой оценил перспективы Тикнизяна в случае трансфера в Европу

    Мостовой оценил перспективы Тикнизяна в случае трансфера в Европу

    Александр Мостовой ответил, готов ли Наир Тикнизян к переходу из «Локомотива» в европейский клуб.

    «Если говорить о том, что Тикнизян хочет играть в клубе где-то в Европе – это нормально. Почему нет?

    Что касается его уровня, он неплохой футболист и мог бы заиграть в топ-пять чемпионатов. Там ведь не все играют в условном «Реале», «Барселоне», «Манчестере», есть и другие команды, тоже с очень сильными футболистами, поэтому что здесь такого?

    Тикнизян – хороший футболист, при правильных менеджерах или агентах, которые сейчас везде правят футболом, может быть», – сказал Мостовой.

    • Зимой Тикнизяном интересовался «Зенит», летом – «Севилья», в прошлом году – «Вердер».
    • В этом сезоне левый защитник провел за «Локо» 18 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
    • Игрок зарабатывает в московском клубе около 700 тысяч евро в год.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    08.11.2024 22:10
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