Анчелотти отреагировал на новость о выборе нового тренера «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что его преемником должен стать Хаби Алонсо.
О будущем назначении тренера «Байера» накануне сообщила Radio Marca.
«Я тренировал Хаби, когда он был игроком. Алонсо на высоком уровне разбирается в футболе, он очень хорошо работает в «Байере».
Желаю чтобы однажды они все – Рауль, Арбелоа и Хаби Алонсо – оказались в «Реале», – заявил Анчелотти.
- Анчелотти летом 2024 года уйдет в сборную Бразилии.
- В воскресенье «Реал» потерпел первое поражение в сезоне – от «Атлетико» (1:3).
- «Байер» делит лидерство в Бундеслиге с «Баварией».
Источник: твиттер Фабрицио Романо