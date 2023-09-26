Анчелотти отреагировал на новость о выборе нового тренера «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что его преемником должен стать Хаби Алонсо.

О будущем назначении тренера «Байера» накануне сообщила Radio Marca.

«Я тренировал Хаби, когда он был игроком. Алонсо на высоком уровне разбирается в футболе, он очень хорошо работает в «Байере».

Желаю чтобы однажды они все – Рауль, Арбелоа и Хаби Алонсо – оказались в «Реале», – заявил Анчелотти.