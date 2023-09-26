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    • Анчелотти отреагировал на новость о выборе нового тренера «Реала»

    Анчелотти отреагировал на новость о выборе нового тренера «Реала»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что его преемником должен стать Хаби Алонсо.

    О будущем назначении тренера «Байера» накануне сообщила Radio Marca.

    «Я тренировал Хаби, когда он был игроком. Алонсо на высоком уровне разбирается в футболе, он очень хорошо работает в «Байере».

    Желаю чтобы однажды они все – Рауль, Арбелоа и Хаби Алонсо – оказались в «Реале», – заявил Анчелотти.

    • Анчелотти летом 2024 года уйдет в сборную Бразилии.
    • В воскресенье «Реал» потерпел первое поражение в сезоне – от «Атлетико» (1:3).
    • «Байер» делит лидерство в Бундеслиге с «Баварией».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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