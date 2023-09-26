Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Анчелотти отреагировал на новость о выборе нового тренера «Реала»

Анчелотти отреагировал на новость о выборе нового тренера «Реала»

26 сентября 2023, 15:19

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что его преемником должен стать Хаби Алонсо.

О будущем назначении тренера «Байера» накануне сообщила Radio Marca.

«Я тренировал Хаби, когда он был игроком. Алонсо на высоком уровне разбирается в футболе, он очень хорошо работает в «Байере».

Желаю чтобы однажды они все – Рауль, Арбелоа и Хаби Алонсо – оказались в «Реале», – заявил Анчелотти.

  • Анчелотти летом 2024 года уйдет в сборную Бразилии.
  • В воскресенье «Реал» потерпел первое поражение в сезоне – от «Атлетико» (1:3).
  • «Байер» делит лидерство в Бундеслиге с «Баварией».

Еще по теме:
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC 2
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям 1
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Реал Анчелотти Карло Алонсо Хаби
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
1
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
2
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
2
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
1
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Все новости
Все новости
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
Вчера, 19:30
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
Вчера, 17:44
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
Вчера, 17:00
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
Вчера, 15:45
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
Вчера, 15:15
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
Вчера, 14:38
7
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
Вчера, 09:54
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
4 сентября
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+