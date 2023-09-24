Смотреть прямую трансляцию матча «Орландо Сити» – «Интер Майами», 44-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 02:30 по московскому времени.

Вероятные составы команд:

«Орландо Сити»: Гальесе, Сантос, Янссон,Трохаллсон, Шлегель, Араухо, Перейра, Картахена, Торрес, Ангуло, Энрике.

Главный тренер: Оскар Пареха

«Интер Майами»: Коллендер, Аллен, Авилес, Миллер, Альба, Гомес, Руис, Арройо, Фариас, Кампана, Месси.

Главный тренер: Херардо Мартино

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»