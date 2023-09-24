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    • Семья Карпина летом уедет на ПМЖ в Эстонию – жена тренера назвала причину

    Семья Карпина летом уедет на ПМЖ в Эстонию – жена тренера назвала причину

    Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина вскоре уедет жить в Эстонию.

    – Валерий допустил отъезд из России через три месяца? Представьте, его за месяц не было дома 20 дней. У него в октябре и ноябре снова разъезды. Вот он и говорил, что еще пару раз так поездит – устанет от этого. Пока мы находимся в Ростове. Но следующим летом по планам действительно я и дети возвращаемся в Эстонию, потому что там младшая доченька пойдет учиться.

    – Насколько вероятно, что Валерий Георгиевич поедет вместе с вами?

    – Не знаю. Не хочу строить прогнозы. Здесь все меняется, начиная от ситуации в мире, заканчивая ситуацией в футболе. В этом виде спорта что-то может меняться и без наших планов о переезде. Сейчас в планах то, что в Эстонию переезжаю я с девочками. Что будет дальше – посмотрим.

    – Получается, слова про три месяца сказаны больше на эмоциях?

    – Конечно. Представляете, человек по три недели не видит семью. А он очень привязан к семье. Можно взять в пример Романа Еременко, который уехал как раз тогда, когда у него родились дочки. Но опять же: это футбол, здесь может произойти что-то и без отношения к нашим планам. То, что у нас с девочками запланирован переезд – это да.

    • Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
    • В сборной России он с 2021 года.
    • В октябре у команды 2 матча – с Камеруном (в Москве) и с Кенией (в Турции).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +1592

      rac531 17 минут назад

      Скатерью дорога)
      Наворовался знатно, можно и домой)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      The only one 1 час назад

      Да, ждут их там с распростёртыми объятиями...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12377

      ВетеR 1 час назад

      надеюсь Карпин тоже уедет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1498

      Freyd 1 час назад

      Да пусть все едут,толку то нет от них

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35254

      VVM1964 > Freyd 1 час назад

      Само собой - заполним освободившиеся места С.корейцами и африканцами ! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18841

      DVOK68 1 час назад

      Ну да.В России школ нет же.Попутного ветра в горбатые спины.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35254

      VVM1964 > DVOK68 1 час назад

      В России школы есть, но возможно, качество образования вызывает сомнения ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18841

      DVOK68 > VVM1964 1 час назад

      Есть разные школы,плохие и хорошие.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35254

      VVM1964 > DVOK68 1 час назад

      И предметы есть и учебники... В конце концов - это их ЛИЧНОЕ ДЕЛО !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18841

      DVOK68 > VVM1964 1 час назад

      Разумеется)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1892

      Таврида 1 час назад

      И поедет Карпин тренировать сборную Ээстоооониии за мелкий прайс.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2649

      yorgenbarenz 1 час назад

      Истинная декабристка.Правда,не в Сибирь уедет....Младшенькая Карпина только на эстонском говорит?Что-то похоже на то,что семейка свалить хочет в полном составе.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35254

      VVM1964 > yorgenbarenz 1 час назад

      Не свалить, а поехать домой...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13773

      Dominator777 > VVM1964 1 час назад

      Свалить, именно свалить!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11756

      knikos > VVM1964 1 час назад

      Домой ? Карпин стал кем-то в России . Ну пусть чего-то добьётся в Эстонии . Там он будет русский , для эстонцев .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35254

      VVM1964 > Dominator777 1 час назад

      Да ? А что есть причины, что-то случилось... ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35254

      VVM1964 > knikos 1 час назад

      Не думаю что у Карпина будут проблемы, да и в конце концов у него и в Испании есть где жить... Да и вообще - это его ЛИЧНОЕ ДЕЛО где жить и работать !!!

      0
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      Рейтинг: +1592

      rac531 > knikos 16 минут назад

      Ну, и черт с ним)

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