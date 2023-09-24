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  • Семья Карпина летом уедет на ПМЖ в Эстонию – жена тренера назвала причину

Семья Карпина летом уедет на ПМЖ в Эстонию – жена тренера назвала причину

24 сентября 2023, 17:44
31

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина вскоре уедет жить в Эстонию.

– Валерий допустил отъезд из России через три месяца? Представьте, его за месяц не было дома 20 дней. У него в октябре и ноябре снова разъезды. Вот он и говорил, что еще пару раз так поездит – устанет от этого. Пока мы находимся в Ростове. Но следующим летом по планам действительно я и дети возвращаемся в Эстонию, потому что там младшая доченька пойдет учиться.

– Насколько вероятно, что Валерий Георгиевич поедет вместе с вами?

– Не знаю. Не хочу строить прогнозы. Здесь все меняется, начиная от ситуации в мире, заканчивая ситуацией в футболе. В этом виде спорта что-то может меняться и без наших планов о переезде. Сейчас в планах то, что в Эстонию переезжаю я с девочками. Что будет дальше – посмотрим.

– Получается, слова про три месяца сказаны больше на эмоциях?

– Конечно. Представляете, человек по три недели не видит семью. А он очень привязан к семье. Можно взять в пример Романа Еременко, который уехал как раз тогда, когда у него родились дочки. Но опять же: это футбол, здесь может произойти что-то и без отношения к нашим планам. То, что у нас с девочками запланирован переезд – это да.

  • Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
  • В сборной России он с 2021 года.
  • В октябре у команды 2 матча – с Камеруном (в Москве) и с Кенией (в Турции).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (31)
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yorgenbarenz
1695568666
Истинная декабристка.Правда,не в Сибирь уедет....Младшенькая Карпина только на эстонском говорит?Что-то похоже на то,что семейка свалить хочет в полном составе.
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Таврида
1695569035
И поедет Карпин тренировать сборную Ээстоооониии за мелкий прайс.
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DVOK68
1695569241
Ну да.В России школ нет же.Попутного ветра в горбатые спины.
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Freyd
1695569967
Да пусть все едут,толку то нет от них
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ВетеR
1695570256
надеюсь Карпин тоже уедет
Ответить
ivany4
1695576228
Это ваш выбор. Во сяком случае Валера в Спартаке не филонил, имя себе сделал. Конфликт с Федуном, разгребут без нас. Семья есть семья. Судя по всему, Валера привык видеть отдачу от работы, а работать в пустоту это не его. Удачи на новом месте.
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sochi-2013
1695578972
Прибалтийские Вымираты прям заждались сладкую парочку.
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Krics
1695581070
Экзамен по языку не сдадут,ихмо.
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dfgdfgdfgd
1695592695
Валерий очень уважаемый человек, и как игрок и как тренер и в целом. Уж как-нибудь разберётся.
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DOCTOR PENALTY
1695649383
Один из лучших тренеров РПЛ. Жаль,если уедет.
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