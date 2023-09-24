Семья Карпина летом уедет на ПМЖ в Эстонию – жена тренера назвала причину

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина вскоре уедет жить в Эстонию.

– Валерий допустил отъезд из России через три месяца? Представьте, его за месяц не было дома 20 дней. У него в октябре и ноябре снова разъезды. Вот он и говорил, что еще пару раз так поездит – устанет от этого. Пока мы находимся в Ростове. Но следующим летом по планам действительно я и дети возвращаемся в Эстонию, потому что там младшая доченька пойдет учиться.

– Насколько вероятно, что Валерий Георгиевич поедет вместе с вами?

– Не знаю. Не хочу строить прогнозы. Здесь все меняется, начиная от ситуации в мире, заканчивая ситуацией в футболе. В этом виде спорта что-то может меняться и без наших планов о переезде. Сейчас в планах то, что в Эстонию переезжаю я с девочками. Что будет дальше – посмотрим.

– Получается, слова про три месяца сказаны больше на эмоциях?

– Конечно. Представляете, человек по три недели не видит семью. А он очень привязан к семье. Можно взять в пример Романа Еременко, который уехал как раз тогда, когда у него родились дочки. Но опять же: это футбол, здесь может произойти что-то и без отношения к нашим планам. То, что у нас с девочками запланирован переезд – это да.

Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).

В сборной России он с 2021 года.

В октябре у команды 2 матча – с Камеруном (в Москве) и с Кенией (в Турции).

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