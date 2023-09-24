Смотреть прямую трансляцию матча в котором сойдутся ПСЖ и «Марсель», 6 тур чемпионата Франции по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы на игру:
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Бакорла, Заир-Эмри, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани.
Главный тренер: Луис Энрике
«Марсель»: Лопес, Жиго, Балерди, Мбемба, Клосс, Оунахи, Лоди, Ронжье, Верету, Оливейра, Обамеянг.
Главный тренер: Жак Абардонадо
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ПСЖ – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на телеканале Setanta Sports 2.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»