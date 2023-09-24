Смотреть прямую трансляцию матча в котором сойдутся ПСЖ и «Марсель», 6 тур чемпионата Франции по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы на игру:

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Бакорла, Заир-Эмри, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани.

Главный тренер: Луис Энрике

«Марсель»: Лопес, Жиго, Балерди, Мбемба, Клосс, Оунахи, Лоди, Ронжье, Верету, Оливейра, Обамеянг.

Главный тренер: Жак Абардонадо

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ПСЖ – «Марсель»