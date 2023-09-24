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    • ПСЖ – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    ПСЖ – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча в котором сойдутся ПСЖ и «Марсель», 6 тур чемпионата Франции по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Предполагаемы составы на игру:

    ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани.

    Главный тренер: Луис Энрике

    «Марсель»: Лопес, Жиго, Клосс, Лоди, Мбемба, Оунахи, Кондогбья, Ронжье, Обамеянг, Орит, Ндиайе.

    Главный тренер: Жак Абардонадо

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ПСЖ – «Марсель»

    ПСЖ-Марсель смотреть онлайн бесплатно

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    Источник: «Бомбардир»

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