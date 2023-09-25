«Не хватило яиц»: Жиго подвел итоги разгромного поражения от «ПСЖ»

Центральный защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался после матча 6-го тура Лиги 1 против «ПСЖ».

Экс-футболист «Спартака» посетовал, что его команде не хватило характера.

«Мы очень рано пропустили – и наш план быстро провалился. Нельзя выходить на матч с таким маленьким желанием, когда играешь в класико против «ПСЖ».

Мы их слишком уважаем. Да, конечно, у них хорошие игроки... Но во втором тайме ни у кого из нас не хватило яиц.

У нас были один или два эпизода, когда матч мог перевернуться. Когда играешь такие матчи, не нужно оправдываться. Сегодня нас превзошли», – заявил Жиго.