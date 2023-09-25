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    • «Не хватило яиц»: Жиго подвел итоги разгромного поражения от «ПСЖ»

    «Не хватило яиц»: Жиго подвел итоги разгромного поражения от «ПСЖ»

    Центральный защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался после матча 6-го тура Лиги 1 против «ПСЖ».

    Экс-футболист «Спартака» посетовал, что его команде не хватило характера.

    «Мы очень рано пропустили – и наш план быстро провалился. Нельзя выходить на матч с таким маленьким желанием, когда играешь в класико против «ПСЖ».

    Мы их слишком уважаем. Да, конечно, у них хорошие игроки... Но во втором тайме ни у кого из нас не хватило яиц.

    У нас были один или два эпизода, когда матч мог перевернуться. Когда играешь такие матчи, не нужно оправдываться. Сегодня нас превзошли», – заявил Жиго.

    • «ПСЖ» победил со счетом 4:0.
    • Парижане поднялись на 3-е место в таблице чемпионата Франции, «Марсель» идет на 7-й строчке.

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    Источник: Sports.ru

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