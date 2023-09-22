Юсупов недоволен уровнем новичков «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов дал оценку уровня летних новичков команды.

«Мои слова про то, что нужно вкладывать деньги? Не то, что деньги вкладывать. Нужно брать игроков. Когда были Родригао, Матео Кассьерра, Ибрагим Цаллагов, тот же Данила Прохин, конечно, было нормально. Да и много кто ещe, я просто забываю. Был костяк.

Сейчас пришли десять человек новых. Конечно, они не могут с первого дня влиться. Наверное, не того уровня, чтобы с первого дня влиться в команду. Нужно время. Ждeм. Возможно, следующий сезон будет получше», – сказал Юсупов.