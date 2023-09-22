«Это было личное требование Абаскаля»: Зиньковский рассказал, в чем прибавил в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что его оборонительные качества улучшились за период выступлений в московском клубе.

«Все говорят, что Зиньковский не отбирает и не вступает в единоборства. Это было ещe с Самары.

Абаскаль ставил меня на позицию латераля, хорошо получалось. Так складывалось, что был выше по позиции. В «Спартаке» тот отрезок нужно было сыграть.

Прибавил больше в оборонительных действиях: опека, единоборства и отборы мяча. В этом я прибавил и для себя закрепил. Это был плюс для меня: разнообразие в позициях, где я могу сыграть.

На тот момент это было личное требование Абаскаля. В Самаре играли вообще по-другому», – сказал Зиньковский.

27-летний вингер в «Спартаке» с июля 2022 года.

Его статистика: 48 матчей, 4 гола, 8 ассистов.

Контракт Зиньковского с клубом действует до лета 2027-го.

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