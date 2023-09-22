Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Это было личное требование Абаскаля»: Зиньковский рассказал, в чем прибавил в «Спартаке»

    «Это было личное требование Абаскаля»: Зиньковский рассказал, в чем прибавил в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что его оборонительные качества улучшились за период выступлений в московском клубе.

    «Все говорят, что Зиньковский не отбирает и не вступает в единоборства. Это было ещe с Самары.

    Абаскаль ставил меня на позицию латераля, хорошо получалось. Так складывалось, что был выше по позиции. В «Спартаке» тот отрезок нужно было сыграть.

    Прибавил больше в оборонительных действиях: опека, единоборства и отборы мяча. В этом я прибавил и для себя закрепил. Это был плюс для меня: разнообразие в позициях, где я могу сыграть.

    На тот момент это было личное требование Абаскаля. В Самаре играли вообще по-другому», – сказал Зиньковский.

    • 27-летний вингер в «Спартаке» с июля 2022 года.
    • Его статистика: 48 матчей, 4 гола, 8 ассистов.
    • Контракт Зиньковского с клубом действует до лета 2027-го.

    Новости по теме
    Зиньковский рассказал об индивидуальных беседах с Абаскалем 1
    Зиньковский недоволен своей игрой за сборную
    Зиньковский считает победу над «Сочи» заслуженной 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4378

      ПалкоВводецъ (returned) 24 минуты назад

      До перехода в свинарник был перспективным футболистом. А когда вляпался стал хряком лузером в клубе аутсайдер. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6260

      Питерский князь 1 час назад

      Интераью Зиньковского, чуть ли не каждый день печатают.
      Здесь он прибавил.
      Нулёвый футболист.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24474

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 час назад

      Ты уже несколько лет не только не прибавляешь в хоть какой адекватности комментов, но деградируешь и деградируешь ((( Уже кажется - ВСЁ, ДНО, но ты и это пробиваешь !!! (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6260

      Питерский князь > Persona_non_Grata 30 минут назад

      До тебя мне долеко.
      Ты случаем не И.И. тролль?
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24474

      Persona_non_Grata > Питерский князь 27 минут назад

      Конечно далеко - до звезды не дотянешься и даже не долетишь, но ты хотя бы дно не пробивай, а оттолкнись !!! )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6260

      Питерский князь > Persona_non_Grata 20 минут назад

      Да ты зазвездился!
      :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 