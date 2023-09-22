«Пари НН» продлил контракт с капитаном команды в салоне городского автобуса

«Пари НН» объявил о заключении нового соглашения с защитником Кириллом Гоцуком.

Стороны продлили контракт до лета 2025 года.

Подписание документов произошло в городском автобусе – это отсылка к тактике команды с аналогичным названием.

«Мы часто слышим, что стиль игры «Пари НН» сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением, но согласны с тем, что наша защита лучшая в лиге.

По доброй традиции выбрали место для подписания нового контракта с двойным смыслом. Первый, как вы правильно поняли, «автобус» игровой.

Второй – общественный городской транспорт – зона повышенного внимания. Нам важно, чтобы в час-пик и доезд до стадиона и обратно домой в дни матчей был комфортным для наших болельщиков. Потому, что мы вас любим», – говорится в публикации.