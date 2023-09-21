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    • Тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Баварии»

    Тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Баварии»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги проигранного матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

    «Мы разочарованы, потому что забивая три гола в ворота «Баварии», надо набирать хотя бы одно очко.

    Сейчас многое работает против нас. Мы должны сами привлечь удачу. Никто в этом деле не поможет. Надо сохранять концентрацию и не позволять сопернику забивать.

    Ошибка Онаны? Дело не в ошибке, а в том, что сопернику было легко пробить. Здорово, что Онана взял вину на себя, но это касается всей команды», – сказал тен Хаг.

    • «МЮ» проиграл 3-й матч подряд.
    • Их следующий соперник – «Бернли» (23 сентября).

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13289

      Вомбат 1 час назад

      Эксперт The Athletic Мэтт ********** суммировал почему Онана заменил Де Хеа: «Все его качества – остановка кроссов, организация обороны, отражение ударов, игра ногами – гораздо полнее и совершеннее, чем у Де Хеа". Вчера все видели правду ли говорил господин ********** или, просто .... в соответствии со своей фамилией.

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