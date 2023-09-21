Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Баварии»

Тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Баварии»

21 сентября 2023, 09:55
1

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги проигранного матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

«Мы разочарованы, потому что забивая три гола в ворота «Баварии», надо набирать хотя бы одно очко.

Сейчас многое работает против нас. Мы должны сами привлечь удачу. Никто в этом деле не поможет. Надо сохранять концентрацию и не позволять сопернику забивать.

Ошибка Онаны? Дело не в ошибке, а в том, что сопернику было легко пробить. Здорово, что Онана взял вину на себя, но это касается всей команды», – сказал тен Хаг.

  • «МЮ» проиграл 3-й матч подряд.
  • Их следующий соперник – «Бернли» (23 сентября).

Еще по теме:
«Манчестер Юнайтед» во 2-й раз в истории пропустил 4 гола за матч ЛЧ
Тухель прокомментировал победу «Баварии» над «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ
Онана взял на себя ответственность за поражение «МЮ» от «Баварии»
Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Бавария тен Хаг Эрик
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1695280182
Эксперт The Athletic Мэтт ********** суммировал почему Онана заменил Де Хеа: «Все его качества – остановка кроссов, организация обороны, отражение ударов, игра ногами – гораздо полнее и совершеннее, чем у Де Хеа". Вчера все видели правду ли говорил господин ********** или, просто .... в соответствии со своей фамилией.
Ответить
Главные новости
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
09:41
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
Слуцкий ответил, считает ли себя медиатренером и кавээнщиком
09:13
Моуринью оценил состояние Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Славия» – «Ланс»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
09:38
Где смотреть матч «Комо» – «РБ Лейпциг»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
09:36
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Сабах»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
09:34
Где смотреть матч «Бавария» – «Буде-Глимт»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
09:31
Где смотреть матч «ПСВ» – «Шахтер»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
09:30
Где смотреть матч «Фенербахче» – «Рома»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
09:28
Тренер «Интера» отреагировал на поражение от «Реала»
08:15
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
02:00
1
Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
01:38
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
00:50
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Прогноз Смолова на общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 23:16
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
Вчера, 16:37
2
Где смотреть матч «Спортинг» – «Галатасарай»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:44
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Слован»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:42
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:41
Где смотреть матч «Наполи» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:39
Где смотреть матч «Штутгарт» – «Викинг»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:37
Где смотреть матч «Барселона» – «Фейеноорд»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:35
Где смотреть матч «Лилль» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «Боруссия Д» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+