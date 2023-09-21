Тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги проигранного матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

«Мы разочарованы, потому что забивая три гола в ворота «Баварии», надо набирать хотя бы одно очко.

Сейчас многое работает против нас. Мы должны сами привлечь удачу. Никто в этом деле не поможет. Надо сохранять концентрацию и не позволять сопернику забивать.

Ошибка Онаны? Дело не в ошибке, а в том, что сопернику было легко пробить. Здорово, что Онана взял вину на себя, но это касается всей команды», – сказал тен Хаг.