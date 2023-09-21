Тухель прокомментировал победу «Баварии» над «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги выигранного матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Немного парадоксальная ситуация. Мы играли лучше во втором тайме, чем в первом. Но проиграли по счету второй, а первый – выиграли.

Тем не менее, результат этого матча хорошо скажется на нашей уверенности и развитии, но еще над многими вещами предстоит поработать.

Мы представляем угрозу в каждом матче, создаем голевые моменты в каждой игре. Однако мы были сдержаны в начале встречи, повезло, что не отстали в счете.

Забитые мячи помогли получить немного уверенности. Мы не довольны игрой на 100 процентов, впрочем, реакция на трудности, возникшие в матче, была очень хорошей», – сказал Тухель.