Тухель прокомментировал победу «Баварии» над «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги выигранного матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:3).
«Немного парадоксальная ситуация. Мы играли лучше во втором тайме, чем в первом. Но проиграли по счету второй, а первый – выиграли.
Тем не менее, результат этого матча хорошо скажется на нашей уверенности и развитии, но еще над многими вещами предстоит поработать.
Мы представляем угрозу в каждом матче, создаем голевые моменты в каждой игре. Однако мы были сдержаны в начале встречи, повезло, что не отстали в счете.
Забитые мячи помогли получить немного уверенности. Мы не довольны игрой на 100 процентов, впрочем, реакция на трудности, возникшие в матче, была очень хорошей», – сказал Тухель.
Источник: сайт УЕФА