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    • Тухель прокомментировал победу «Баварии» над «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ

    Тухель прокомментировал победу «Баварии» над «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги выигранного матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

    «Немного парадоксальная ситуация. Мы играли лучше во втором тайме, чем в первом. Но проиграли по счету второй, а первый – выиграли.

    Тем не менее, результат этого матча хорошо скажется на нашей уверенности и развитии, но еще над многими вещами предстоит поработать.

    Мы представляем угрозу в каждом матче, создаем голевые моменты в каждой игре. Однако мы были сдержаны в начале встречи, повезло, что не отстали в счете.

    Забитые мячи помогли получить немного уверенности. Мы не довольны игрой на 100 процентов, впрочем, реакция на трудности, возникшие в матче, была очень хорошей», – сказал Тухель.

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    Источник: сайт УЕФА

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