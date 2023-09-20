Вратарь «Лацио» с русскими корнями объяснил гол в ворота «Атлетико» на последних секундах

Вратарь «Лацио» Иван Проведель прокомментировал свой гол в ворота «Атлетико» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Вратарь отличился головой на 95-й минуте и принес «Лацио» ничью.
- Проведель родился в Италии. Ему 27 лет.
- Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
«Просил ли меня Сарри идти к воротам соперникам? На самом деле мы не могли общаться, так как было очень шумно, но мне сказали, сколько оставалось играть, было совсем немного времени, поэтому я побежал.
Я думаю, что еще не понял, что произошло, и это произойдет позже. Уже в субботу нас ждет матч чемпионата, где у нас не все хорошо. Сегодня я наслаждаюсь этим моментом, но мы взяли только одно очко и не выиграли.
Я учился у Иммобиле. Я наделся, что Луис Альберто подаст в ту зону, это было единственное свободное место», – сказал Проведель в эфире Sky Sport.
Источник: Sport24