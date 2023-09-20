Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь «Лацио» с русскими корнями объяснил гол в ворота «Атлетико» на последних секундах

Вратарь «Лацио» с русскими корнями объяснил гол в ворота «Атлетико» на последних секундах

20 сентября 2023, 00:59

Вратарь «Лацио» Иван Проведель прокомментировал свой гол в ворота «Атлетико» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

  • Вратарь отличился головой на 95-й минуте и принес «Лацио» ничью.
  • Проведель родился в Италии. Ему 27 лет.
  • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.

«Просил ли меня Сарри идти к воротам соперникам? На самом деле мы не могли общаться, так как было очень шумно, но мне сказали, сколько оставалось играть, было совсем немного времени, поэтому я побежал.

Я думаю, что еще не понял, что произошло, и это произойдет позже. Уже в субботу нас ждет матч чемпионата, где у нас не все хорошо. Сегодня я наслаждаюсь этим моментом, но мы взяли только одно очко и не выиграли.

Я учился у Иммобиле. Я наделся, что Луис Альберто подаст в ту зону, это было единственное свободное место», – сказал Проведель в эфире Sky Sport.

Еще по теме:
Невероятный гол вратаря «Лацио» с русскими корнями в ЛЧ на 95-й минуте 7
«Святой Проведель»: Капелло – о голе вратаря «Лацио» на 95-й минуте 1
Фабрицио Романо одним словом описал гол вратаря «Лацио» Проведеля на 95-й минуте
Источник: Sport24
Лига чемпионов Атлетико Лацио Проведель Иван
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Слуцкий ответил, считает ли себя медиатренером и кавээнщиком
09:13
Моуринью оценил состояние Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Все новости
Все новости
Тренер «Интера» отреагировал на поражение от «Реала»
08:15
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
02:00
1
Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
01:38
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
2
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
00:50
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Прогноз Смолова на общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 23:16
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
Вчера, 16:37
2
Где смотреть матч «Спортинг» – «Галатасарай»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:44
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Слован»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:42
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:41
Где смотреть матч «Наполи» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:39
Где смотреть матч «Штутгарт» – «Викинг»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:37
Где смотреть матч «Барселона» – «Фейеноорд»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:35
Где смотреть матч «Лилль» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «Боруссия Д» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «Порту» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «АЕК» – «ЛАСК»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «Брюгге» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «Реал» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
7 сентября
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
5 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+