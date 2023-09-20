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    • «Святой Проведель»: Капелло – о голе вратаря «Лацио» на 95-й минуте

    «Святой Проведель»: Капелло – о голе вратаря «Лацио» на 95-й минуте

    Экс-тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал гол вратаря «Лацио» Ивана Проведеля в матче ЛЧ с «Атлетико» (1:1).

    • Голкипер отличился головой на 95-й минуте и принес «Лацио» ничью.
    • Проведель родился в Италии. Ему 27 лет.
    • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.

    «Святой Проведель. Он спас игру отличным сэйвом, а затем в итоге сравнял счет.

    Сегодня вечером я увидел Симеоне, который не припарковал автобус перед воротами, каждый раз, когда его «Атлетико» получал мяч, они начинали заново, но главной звездой вечера был вратарь «Лацио» – он был похож на Холанда, когда бил головой», – сказал Капелло.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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