«Краснодар» и «Динамо» сыграли в матче 4 тура Кубка России. Игра закончилась со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти были сильнее «быки» – 4:2.

В первую пятнадцатиминутку «Динамо» могло выйти вперед, но Агкацев спас свою команду

«Динамо» уже на 21-й минуте вышли вперед. Гол забил Битело, а результативную передачу на свой счет записал Лесовой

Игорю Лещуку тоже приходилось выручать свою команду

Кокшаров в пылу борьбы сбил арбитра

Лесовой опасно бил по воротам «быков»

Кади, защищающий цвета «Краснодара», восстановил паритет на 69-й минуте, Баняц записал на свой счет результативную передачу

В серии пенальти подопечные Ивича были точнее