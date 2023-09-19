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    • Обзор матча «Краснодар» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Краснодар» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Краснодар» и «Динамо» сыграли в матче 4 тура Кубка России. Игра закончилась со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти были сильнее «быки» – 4:2.

    В первую пятнадцатиминутку «Динамо» могло выйти вперед, но Агкацев спас свою команду.

    «Динамо» уже на 21-й минуте вышли вперед. Гол забил Битело, а результативную передачу на свой счет записал Лесовой.

    Игорю Лещуку тоже приходилось выручать свою команду.

    Кокшаров в пылу борьбы сбил арбитра.

    Лесовой опасно бил по воротам «быков».

    Кади, защищающий цвета «Краснодара», восстановил паритет на 69-й минуте, Баняц записал на свой счет результативную передачу.

    В серии пенальти подопечные Ивича были точнее.

    Источник: Матч.ТВ

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