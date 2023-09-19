«Краснодар» и «Динамо» сыграли в матче 4 тура Кубка России. Игра закончилась со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти были сильнее «быки» – 4:2.
В первую пятнадцатиминутку «Динамо» могло выйти вперед, но Агкацев спас свою команду
«Динамо» уже на 21-й минуте вышли вперед. Гол забил Битело, а результативную передачу на свой счет записал Лесовой
Игорю Лещуку тоже приходилось выручать свою команду
Кокшаров в пылу борьбы сбил арбитра
Лесовой опасно бил по воротам «быков»
Кади, защищающий цвета «Краснодара», восстановил паритет на 69-й минуте, Баняц записал на свой счет результативную передачу
В серии пенальти подопечные Ивича были точнее
Источник: Матч.ТВ