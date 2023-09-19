Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Лацио – Атлетико: прогноз на матч 1 тура Лиги Чемпионов, 19 сентября

    Лацио – Атлетико: прогноз на матч 1 тура Лиги Чемпионов, 19 сентября

    В воскресенье, 19 сентября, «Лацио» на своем поле сыграет с «Атлетико». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

    «Лацио»

    Римляне пока не лучшим образом выступают в своем национальном первенстве. Команда в последних пяти играх одержала только две победы (причем одну в товарищеском матче), а также потерпела три поражения.

    «Атлетико»

    «Матрасники» выглядят чуть лучше своего лигочемпионского соперника. Подопечные Симеоне одержали три победы в последних пяти сыгранных матчах, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает пять матчей, четыре из которых пришлись на Лигу Европы и одна игра была проведена в рамках Латинского кубка. «Матрасники» побеждали в трех играх, в одной встрече сильнее были футболисты «Лацио».

    Наш прогноз на игру

    Предположим, что в предстоящей встрече «Атлетико» переиграет соперника. Наш прогноз – победа «Атлетико» (1.58)

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 