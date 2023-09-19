Во вторник, 19 сентября, «Лацио» на своем поле сыграет с «Атлетико». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Лацио»

Римляне пока не лучшим образом выступают в своем национальном первенстве. Команда в последних пяти играх одержала только две победы (причем одну в товарищеском матче), а также потерпела три поражения.

«Атлетико»

«Матрасники» выглядят чуть лучше своего лигочемпионского соперника. Подопечные Симеоне одержали три победы в последних пяти сыгранных матчах, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Факты

История противостояния команд насчитывает пять матчей, четыре из которых пришлись на Лигу Европы и одна игра была проведена в рамках Латинского кубка. «Матрасники» побеждали в трех играх, в одной встрече сильнее были футболисты «Лацио».

Наш прогноз на игру

Предположим, что в предстоящей встрече «Атлетико» переиграет соперника. Наш прогноз – победа «Атлетико» (1.58)