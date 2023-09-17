«Необъяснимо»: Байрамян – об упущенной победе «Ростова» над «Балтикой»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян не понимает, как команда упустила победу над «Балтикой» в восьмом туре РПЛ (2:2).
- До 87-й минуты «Ростов» вел 2:0.
- Затем пропустил 2 мяча.
- «Ростов» идет в таблице 11-м.
– Что произошло с командой в заключительные минуты?
– Трудно комментировать, пока только эмоции. Очень обидно и необъяснимо. Вся команда выкладывалась, ложилась костьми, не могу сказать, что кто‑то не хотел… Но как пропустили эти два мяча, в голове не укладывается.
Мне кажется, что после серии неудач как команда мы проснулись в игре с «Балтикой». Бились друг за друга, за тренера, за клуб, за всех, кто имеет отношение к «Ростову». С таким желанием и самоотдачей, думаю, должно быть все нормально.
– Ничья – плюс в копилку?
– Да, одно очко – движение вперед, но все понимают, что мы потеряли два очка.
– Валерий Карпин в раздевалке что сказал?
– Пусть это останется между нами.
– У «Ростова» точно все будет хорошо?
– Надеюсь. Видел в глазах ребят жажду победы.