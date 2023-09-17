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    • «Необъяснимо»: Байрамян – об упущенной победе «Ростова» над «Балтикой»

    «Необъяснимо»: Байрамян – об упущенной победе «Ростова» над «Балтикой»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян не понимает, как команда упустила победу над «Балтикой» в восьмом туре РПЛ (2:2).

    • До 87-й минуты «Ростов» вел 2:0.
    • Затем пропустил 2 мяча.
    • «Ростов» идет в таблице 11-м.

    – Что произошло с командой в заключительные минуты?

    – Трудно комментировать, пока только эмоции. Очень обидно и необъяснимо. Вся команда выкладывалась, ложилась костьми, не могу сказать, что кто‑то не хотел… Но как пропустили эти два мяча, в голове не укладывается.

    Мне кажется, что после серии неудач как команда мы проснулись в игре с «Балтикой». Бились друг за друга, за тренера, за клуб, за всех, кто имеет отношение к «Ростову». С таким желанием и самоотдачей, думаю, должно быть все нормально.

    – Ничья – плюс в копилку?

    – Да, одно очко – движение вперед, но все понимают, что мы потеряли два очка.

    Валерий Карпин в раздевалке что сказал?

    – Пусть это останется между нами.

    – У «Ростова» точно все будет хорошо?

    – Надеюсь. Видел в глазах ребят жажду победы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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