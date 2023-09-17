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    Зиньковский недоволен своей игрой за сборную

    Игрок «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский оценил товарищеский матч против Катара (1:1), в котором вышел в старте.

    «В сборной России была хорошая атмосфера. Пообщались с ребятами из разных команд. Всe прошло отлично, за исключением лично моей игры – сыграл не очень хорошо, мягко говоря. В остальном всe понравилось, атмосфера была отличной», – сказал Зиньковский.

    • У Антона 3 матча за сборную.
    • Игрок стоит 4 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Зиньковского 7 матчей и 0 результативных действий.

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    Источник: «Чемпионат»

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