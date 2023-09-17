Зиньковский недоволен своей игрой за сборную

Игрок «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский оценил товарищеский матч против Катара (1:1), в котором вышел в старте.
«В сборной России была хорошая атмосфера. Пообщались с ребятами из разных команд. Всe прошло отлично, за исключением лично моей игры – сыграл не очень хорошо, мягко говоря. В остальном всe понравилось, атмосфера была отличной», – сказал Зиньковский.
- У Антона 3 матча за сборную.
- Игрок стоит 4 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Зиньковского 7 матчей и 0 результативных действий.
Источник: «Чемпионат»