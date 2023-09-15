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    • Радимов заступился за Карпина, которого раскритиковали за скандальное заявление

    Радимов заступился за Карпина, которого раскритиковали за скандальное заявление

    Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на резонансное высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    «Карпина можно понять – столько разъездов, сборная, клуб, новые футболисты... Конечно, человек может устать. Тут все абсолютно логично. А его фразу об отъезде могли просто неправильно воспринять.

    Глядя на Головина и Миранчука, он и мог ее произнести – мол, ребята, если хотите сильно прогрессировать, берите пример. И ничего криминального я в этом не вижу.

    Действительно, если кто-то хочет выйти на уровень топ-клубов, то уехать туда из «Ростова» или «Спартака» гораздо сложнее, чем из хорошей европейской команды. Я думаю, он это имел в виду, а не то, что поголовно берите и валите из РПЛ. Конечно, нет», – заявил Радимов.

    • Карпин тренирует сборную России с 2021 года.
    • Национальная команда проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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