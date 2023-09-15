Радимов заступился за Карпина, которого раскритиковали за скандальное заявление

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на резонансное высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Карпина можно понять – столько разъездов, сборная, клуб, новые футболисты... Конечно, человек может устать. Тут все абсолютно логично. А его фразу об отъезде могли просто неправильно воспринять.

Глядя на Головина и Миранчука, он и мог ее произнести – мол, ребята, если хотите сильно прогрессировать, берите пример. И ничего криминального я в этом не вижу.

Действительно, если кто-то хочет выйти на уровень топ-клубов, то уехать туда из «Ростова» или «Спартака» гораздо сложнее, чем из хорошей европейской команды. Я думаю, он это имел в виду, а не то, что поголовно берите и валите из РПЛ. Конечно, нет», – заявил Радимов.