Губерниев оценил резонансное заявление Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал скандальное заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Я бы тоже рекомендовал Валерию Карпину возглавить миланский «Интер». Но, к сожалению, квалификация наших футболистов недостаточна, чтобы играть в Европе.

Можно рекомендовать все, что угодно, но никто не поедет в Европу. Наши футболисты там никому не нужны. Если бы был спрос, то наши футболисты заполонили бы чемпионаты Европы, как это сделали наши хоккеисты в НХЛ. Сказать легко, сделать сложно.

Наши футболисты очень переоценены, в России они получают очень большие деньги, поэтому никто их брать не будет. В целом Карпин говорит здравые вещи: нужно играть там, где лучше. Поэтому кто сейчас будет говорить про суть патриотизма, могут по традиции идти в сад.

Тут иные причины игры наших футболистов в РПЛ – их просто не возьмут в Европу. Карпин говорит как спортсмен, он понимает разницу игры в РПЛ и в европейском чемпионате с кубками. Можно любить родину, играя за «Вашингтон Кэпиталз», ничего страшного в этом нет», – сказал Губерниев.