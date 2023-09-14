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    Губерниев оценил резонансное заявление Карпина

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал скандальное заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    «Я бы тоже рекомендовал Валерию Карпину возглавить миланский «Интер». Но, к сожалению, квалификация наших футболистов недостаточна, чтобы играть в Европе.

    Можно рекомендовать все, что угодно, но никто не поедет в Европу. Наши футболисты там никому не нужны. Если бы был спрос, то наши футболисты заполонили бы чемпионаты Европы, как это сделали наши хоккеисты в НХЛ. Сказать легко, сделать сложно.

    Наши футболисты очень переоценены, в России они получают очень большие деньги, поэтому никто их брать не будет. В целом Карпин говорит здравые вещи: нужно играть там, где лучше. Поэтому кто сейчас будет говорить про суть патриотизма, могут по традиции идти в сад.

    Тут иные причины игры наших футболистов в РПЛ – их просто не возьмут в Европу. Карпин говорит как спортсмен, он понимает разницу игры в РПЛ и в европейском чемпионате с кубками. Можно любить родину, играя за «Вашингтон Кэпиталз», ничего страшного в этом нет», – сказал Губерниев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5359

      Эном айс 24 минуты назад

      Ну, такое..
      Забег с заплывом ,чтобы успеть вставить свои три копейки.
      Но хоть не бред.

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