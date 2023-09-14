ФИФА назвала претендентов на премию лучшему игроку 2023 года The Best.
На награду претендуют 12 футболистов:
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
- Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
- Хвича Кварацхелия («Наполи»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
- Илкай Гюндоган («Барселона»);
- Родри («Манчестер Сити»);
- Лионель Месси («Интер Майами»);
- Виктор Осимхен («Наполи»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Деклан Райс («Арсенал»);
- Марсело Брозович («Аль-Наср»).
Список формировал исходя из выступлений футболистов с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. ЧМ-2022 не учитывался при выборе претендентов на награду.
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси – обладатель премии The Best по итогам 2022 года.
Источник: сайт ФИФА