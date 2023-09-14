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    • ФИФА включила Хвичу в число 12 претендентов на приз игроку года The Best

    ФИФА включила Хвичу в число 12 претендентов на приз игроку года The Best

    ФИФА назвала претендентов на премию лучшему игроку 2023 года The Best.

    На награду претендуют 12 футболистов:

    Список формировал исходя из выступлений футболистов с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. ЧМ-2022 не учитывался при выборе претендентов на награду.

    Форвард «Интер Майами» Лионель Месси – обладатель премии The Best по итогам 2022 года.

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    Источник: сайт ФИФА

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