Актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука, назвал футболиста, которым восхищается

Актер Том Холланд подержал защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайра.
Магуайр вышел на замену в матче с Шотландией (3:1) во втором тайме и забил мяч в свои ворота.
«Думаю, быть профессиональным спортсменом очень сложно. Ты постоянно находишься под давлением. Он старается изо всех сил, я им восхищаюсь.
Считаю Магуайра отличным футболистом, он приносит огромную пользу Англии много лет. Да, он ошибся в последнем матче, но я все равно им восхищаюсь», – сказал Холланд.
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Источник: Football Daily