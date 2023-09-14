Актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука, назвал футболиста, которым восхищается

Актер Том Холланд подержал защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайра.

Магуайр вышел на замену в матче с Шотландией (3:1) во втором тайме и забил мяч в свои ворота.

«Думаю, быть профессиональным спортсменом очень сложно. Ты постоянно находишься под давлением. Он старается изо всех сил, я им восхищаюсь.

Считаю Магуайра отличным футболистом, он приносит огромную пользу Англии много лет. Да, он ошибся в последнем матче, но я все равно им восхищаюсь», – сказал Холланд.

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