Ветеран ЦСКА призвал привлечь Карпина к ответственности за «предательство родины»

Вы видели какая разница в игре у Головина и Миранчука с осталоными?
Понятно Головин, он в теме на ведущих ролях в клубе, почти уже 5 лет, но Миранчук, сидящий на скамейке, прямо скажем игрок все чаще ратации, и то наголову сильнее любого из нашего безпощадного чемпионата!!!так что делайте выводы сами, предательство это или благо для сборной России
Владимир Пономарев, бывший защитник ЦСКА, прокомментировал совет главного тренера сборной России Валерия Карпина. Тот призвал игроков покидать РПЛ.
«Карпин – предатель родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие. Это вопиющее высказывание и самое настоящее предательство родины.
Я понимаю, что Карпин родился в Эстонии. Но все равно он же воспитывался и играл в Советском Союзе, в России. И после этого он предлагает уезжать из нашей страны, я даже не мог подумать, что он может выдать такую глупость», – сказал Пономарев.
- У сборной России в сентябре 0 побед в 3 матчах.
- Карпин в команде с 2021 года.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.