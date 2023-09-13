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    • Ветеран ЦСКА призвал привлечь Карпина к ответственности за «предательство родины»

    Ветеран ЦСКА призвал привлечь Карпина к ответственности за «предательство родины»

    Владимир Пономарев, бывший защитник ЦСКА, прокомментировал совет главного тренера сборной России Валерия Карпина. Тот призвал игроков покидать РПЛ.

    «Карпин – предатель родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие. Это вопиющее высказывание и самое настоящее предательство родины.

    Я понимаю, что Карпин родился в Эстонии. Но все равно он же воспитывался и играл в Советском Союзе, в России. И после этого он предлагает уезжать из нашей страны, я даже не мог подумать, что он может выдать такую глупость», – сказал Пономарев.

    • У сборной России в сентябре 0 побед в 3 матчах.
    • Карпин в команде с 2021 года.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2418

      CSKA471 10 минут назад

      Вы видели какая разница в игре у Головина и Миранчука с осталоными?
      Понятно Головин, он в теме на ведущих ролях в клубе, почти уже 5 лет, но Миранчук, сидящий на скамейке, прямо скажем игрок все чаще ратации, и то наголову сильнее любого из нашего безпощадного чемпионата!!!так что делайте выводы сами, предательство это или благо для сборной России

      0
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      Рейтинг: +10010

      САДЫЧОК 17 минут назад

      Старый п@рдун!
      Как раз о Родине, он и заботится, чтобы сборная была сильнее !

      1
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      Рейтинг: +302

      KLINSI 31 минуту назад

      Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет»,

      И хде тут предательство Карпина.
      А вот идиотство Понаморёва и ему подобных на лицо(((

      4
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      Рейтинг: +6869

      Давид59 37 минут назад

      Кто это такой? Не помню такого. Слишком его много на "Бомбардире"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5998

      Питерский князь 48 минут назад

      Только оставил свой комментарий в разделе про госдуму, на эту тему.
      Как в воду глядел!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +190

      Бывалый1488 50 минут назад

      Это Карпину пора на пенсию, как тренер, он давно сдулся.

      3
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      Рейтинг: +25139

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Всё Валера, "давай досвиданья", теперь тебя сожрут. )))

      0
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