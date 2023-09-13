Ветеран ЦСКА призвал привлечь Карпина к ответственности за «предательство родины»

Владимир Пономарев, бывший защитник ЦСКА, прокомментировал совет главного тренера сборной России Валерия Карпина. Тот призвал игроков покидать РПЛ.

«Карпин – предатель родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие. Это вопиющее высказывание и самое настоящее предательство родины.

Я понимаю, что Карпин родился в Эстонии. Но все равно он же воспитывался и играл в Советском Союзе, в России. И после этого он предлагает уезжать из нашей страны, я даже не мог подумать, что он может выдать такую глупость», – сказал Пономарев.

У сборной России в сентябре 0 побед в 3 матчах.

Карпин в команде с 2021 года.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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