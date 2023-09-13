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    • Геркус ответил Карпину, который посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ

    Геркус ответил Карпину, который посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ

    Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал слова Валерия Карпина.

    Главный тренер сборной России вчера посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    «Мне кажется, тренер национальной сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Отъезд игрока в сильный клуб, в сильный чемпионат и его прогресс там – это совсем не массовое явление, таких случаев единицы. Каждый из них индивидуален.

    Массовый отъезд может испортить карьеры игрокам и нам, зрителям не даст ничего хорошего, только заберет отсюда наших звезд», – сказал Геркус.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1702

      zarsm 4 минуты назад

      Рпл это болото. В чем он не прав? Вы посмотрите как забегал Катар блин, у нас ни одна команда рпл так не бегает

      0
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      Рейтинг: +25126

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Вопрос не в том, куда плыть, а в том, что нас нигде не ждут. За рубежом у нас играют единицы. ((( Пустой разговор.

      0
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      Рейтинг: +25280

      bset 57 минут назад

      Если тут они звезды, а там у них испортится карьера, то они не звезды. Точка

      2
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