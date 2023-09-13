Геркус ответил Карпину, который посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал слова Валерия Карпина.

Главный тренер сборной России вчера посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Мне кажется, тренер национальной сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Отъезд игрока в сильный клуб, в сильный чемпионат и его прогресс там – это совсем не массовое явление, таких случаев единицы. Каждый из них индивидуален.

Массовый отъезд может испортить карьеры игрокам и нам, зрителям не даст ничего хорошего, только заберет отсюда наших звезд», – сказал Геркус.