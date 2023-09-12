Чалов объяснил ничью России с Катаром: «Мы готовились десять дней»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов объяснил, почему сборная России не смогла победить Катар (1:1) в товарищеском матче.

Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.

Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.

Сборная России отстранена от официальных матчей.

«Мы готовились к этой игре десять дней. Конечно же, нужно привыкать к своим партнeрам. Ничего страшного не случилось. К следующим играм сборной мы подойдeм ещe более сильными.

Надо разбирать игру. Не всe так однозначно. Они в какой-то момент перехватили инициативу – может, привыкли к нам и начали находить зоны. Забей в первом тайме, игра сложилась бы по-другому.

Катар – хорошая команда. Хороший спарринг. Сделаем выводы и идeм дальше», – сказал Чалов.