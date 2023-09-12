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    • Чалов объяснил ничью России с Катаром: «Мы готовились десять дней»

    Чалов объяснил ничью России с Катаром: «Мы готовились десять дней»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов объяснил, почему сборная России не смогла победить Катар (1:1) в товарищеском матче.

    • Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.
    • Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.
    • Сборная России отстранена от официальных матчей.

    «Мы готовились к этой игре десять дней. Конечно же, нужно привыкать к своим партнeрам. Ничего страшного не случилось. К следующим играм сборной мы подойдeм ещe более сильными.

    Надо разбирать игру. Не всe так однозначно. Они в какой-то момент перехватили инициативу – может, привыкли к нам и начали находить зоны. Забей в первом тайме, игра сложилась бы по-другому.

    Катар – хорошая команда. Хороший спарринг. Сделаем выводы и идeм дальше», – сказал Чалов.

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    Источник: «Чемпионат»

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