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    • Радимов – о Газзаеве: «Народ знает, с кем связаны беды «Алании» и многолетние тянущиеся долги»

    Радимов – о Газзаеве: «Народ знает, с кем связаны беды «Алании» и многолетние тянущиеся долги»

    Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов припомнил Валерию Газзаеву проблемы «Алании».

    • Газзаев – бывший президент и тренер «Алании».
    • При нем клуб в 2013 году вылетел из РПЛ, а в 2014-м обанкротился и был ликвидирован.
    • «Алания» лидирует в Первой лиге после 9 туров.

    «Сегодня прочитал и поразился словам Валерия Газзаева про «Аланию». То, что в республике богатые футбольные традиции, все и так знают, но еще там все знают, с чьим управлением связаны беды клуба и многолетние тянущиеся долги, с которыми Газзаев оставил «Аланию». Люди все знают и понимают, и их не обманешь.

    Слышал, что не так давно был выставочный матч звезд осетинского футбола, на который Валерия Георгиевича просто не позвали. Или другой случай, когда на турнире по вольной борьбе во Владикавказе диктор объявил, что в зале присутствует Газзаев, а народ начал его освистывать так, что он убежал из зала.

    Правды нынче и так мало в нашем мире, но народ не обманешь, он понимает, из-за кого у «Алании» до сих пор тянутся проблемы и после кого клуб пытаются восстановить. И тут фраза «лучше жевать, чем говорить» подходит как никогда!» – написал Радимов в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 08:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21745

      Cleaner 43 минуты назад

      Газзаев даже болельщиков ЦСКА обманул. Обещал СБРИТЬ усы, но НЕ СБРИЛ...(((

      0
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      Рейтинг: +1084

      Айболид > Cleaner 39 минут назад

      А уточнялось ли тогда , чьи именно усы должны были подвергнутся депиляции ?

      0
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      Рейтинг: +3168

      фанат джигурды 1 час назад

      Трусливее стал. На матче с Торпедо, когда пели: "Газзаев- пёс."- не только ни убежал, так ещё и брехал в ответ.

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      Рейтинг: +5333

      Эном айс 2 часа назад

      Бесстрашный Владя..
      А что молчал,когда Тузик депутатом был?
      Стеснялся поди.

      0
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      Рейтинг: +1084

      Айболид > Эном айс 41 минуту назад

      За "поругать власть" наказание предусмотрено , а какой футбол без Радимова . Не рискнул бросить своих подопечных.

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      Рейтинг: +17948

      Garrincha58 3 часа назад

      народ всё знает, а что толку....

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