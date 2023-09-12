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  • Радимов – о Газзаеве: «Народ знает, с кем связаны беды «Алании» и многолетние тянущиеся долги»

Радимов – о Газзаеве: «Народ знает, с кем связаны беды «Алании» и многолетние тянущиеся долги»

12 сентября 2023, 08:25
3

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов припомнил Валерию Газзаеву проблемы «Алании».

  • Газзаев – бывший президент и тренер «Алании».
  • При нем клуб в 2013 году вылетел из РПЛ, а в 2014-м обанкротился и был ликвидирован.
  • «Алания» лидирует в Первой лиге после 9 туров.

«Сегодня прочитал и поразился словам Валерия Газзаева про «Аланию». То, что в республике богатые футбольные традиции, все и так знают, но еще там все знают, с чьим управлением связаны беды клуба и многолетние тянущиеся долги, с которыми Газзаев оставил «Аланию». Люди все знают и понимают, и их не обманешь.

Слышал, что не так давно был выставочный матч звезд осетинского футбола, на который Валерия Георгиевича просто не позвали. Или другой случай, когда на турнире по вольной борьбе во Владикавказе диктор объявил, что в зале присутствует Газзаев, а народ начал его освистывать так, что он убежал из зала.

Правды нынче и так мало в нашем мире, но народ не обманешь, он понимает, из-за кого у «Алании» до сих пор тянутся проблемы и после кого клуб пытаются восстановить. И тут фраза «лучше жевать, чем говорить» подходит как никогда!» – написал Радимов в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Первая лига Алания Газзаев Валерий Радимов Владислав
Комментарии (3)
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Garrincha58
1694498263
народ всё знает, а что толку....
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Эном айс
1694502344
Бесстрашный Владя.. А что молчал,когда Тузик депутатом был? Стеснялся поди.
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фанат джигурды
1694504617
Трусливее стал. На матче с Торпедо, когда пели: "Газзаев- пёс."- не только ни убежал, так ещё и брехал в ответ.
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