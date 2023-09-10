Тимощук заявил, что никогда не пойдет работать в «Спартак»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук исключил приход в «Спартак».

– Два года назад вы сказали, что никогда не пойдете работать в «Спартак». Сейчас у вас в «Зените» Марио Фернандес и Вильсон Изидор, которые тоже говорили, что не перейдут в стан соперника.

– Видите же, что они не из «Спартака» перешли к нам. Хотя у нас есть Бакаев, который оттуда и пришел. У меня есть своя позиция. Думаю, эти футболисты взвесили все «за» и «против».

Каждый советуется со своей семьей, и чемпионат России, например, для Изидора не новый, он хорошо знает «Зенит». Он перешел в очень сильную команду и хороший коллектив, где каждый пытается поддерживать друг друга. У нас самые высокие цели.

Моя позиция, что я никогда не пойду работать в «Спартак», не изменилась.