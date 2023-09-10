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Тимощук заявил, что никогда не пойдет работать в «Спартак»

10 сентября 2023, 13:56
11

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук исключил приход в «Спартак».

– Два года назад вы сказали, что никогда не пойдете работать в «Спартак». Сейчас у вас в «Зените» Марио Фернандес и Вильсон Изидор, которые тоже говорили, что не перейдут в стан соперника.

– Видите же, что они не из «Спартака» перешли к нам. Хотя у нас есть Бакаев, который оттуда и пришел. У меня есть своя позиция. Думаю, эти футболисты взвесили все «за» и «против».

Каждый советуется со своей семьей, и чемпионат России, например, для Изидора не новый, он хорошо знает «Зенит». Он перешел в очень сильную команду и хороший коллектив, где каждый пытается поддерживать друг друга. У нас самые высокие цели.

Моя позиция, что я никогда не пойду работать в «Спартак», не изменилась.

  • Украине в штабе «Зенита» с 2017 года.
  • На счету спортсмена 144 матча за сборную Украины и 4 гола.
  • Больше всего матчей в карьере Тимощук провел за «Шахтер».
  • Тимощук в качестве игрока брал с «Зенитом» РПЛ, Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • Накануне он поучаствовал в матче памяти Ильи Цымбаларя.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (11)
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ziborock
1694344351
Еще хохлов нам не хватало, к тому же в голубом!
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Persona_non_Grata
1694344425
Можно подумать у кого-то где-то шевельнулась мысль пригласить тебя в Спартак !!! )))
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Михалыч1963
1694346112
БЫЛ НЕДОРАЗУМЕНИЕ , ИМ И ОСТАЛСЯ.
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NewLife
1694346950
Думал, что выдал негатив по отношению к Спартаку, на самом деле показал себя дураком. С таким же успехом мог бы сказать, что не пойдет работать президентом Фифы.
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2easy
1694349182
Только дебилы идут в гей-клуб, которые себя не уважают.
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Alemann
1694350338
Зачем Толе в свинарник?
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ilichkadr
1694354032
Статейка ни о чём. И с какого перепугу здесь Спартак, если Марио Фернандес и Вильсон Изидор никогда в Спартаке не были!? Видимо автору опять понадобилось говнеца на вентилятор подкинуть с целью поднять уровень своей тупой писанины.
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Ziklop
1694364726
потому-что не позовут! выдающегося ничего за Толей не замечено, работа в банде Семака нельзя назвать тренерской, там помощников слишком много!
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nik55
1694930484
что футболист что тренер---одни тупые
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АЛЕКС 58
1695755437
Будь доволен,что тебя в газпроме терпят столько лет
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