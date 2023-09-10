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    Тимощук заявил, что никогда не пойдет работать в «Спартак»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук исключил приход в «Спартак».

    – Два года назад вы сказали, что никогда не пойдете работать в «Спартак». Сейчас у вас в «Зените» Марио Фернандес и Вильсон Изидор, которые тоже говорили, что не перейдут в стан соперника.

    – Видите же, что они не из «Спартака» перешли к нам. Хотя у нас есть Бакаев, который оттуда и пришел. У меня есть своя позиция. Думаю, эти футболисты взвесили все «за» и «против».

    Каждый советуется со своей семьей, и чемпионат России, например, для Изидора не новый, он хорошо знает «Зенит». Он перешел в очень сильную команду и хороший коллектив, где каждый пытается поддерживать друг друга. У нас самые высокие цели.

    Моя позиция, что я никогда не пойду работать в «Спартак», не изменилась.

    • Украине в штабе «Зенита» с 2017 года.
    • На счету спортсмена 144 матча за сборную Украины и 4 гола.
    • Больше всего матчей в карьере Тимощук провел за «Шахтер».
    • Тимощук в качестве игрока брал с «Зенитом» РПЛ, Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • Накануне он поучаствовал в матче памяти Ильи Цымбаларя.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +513

      Alemann 7 минут назад

      Зачем Толе в свинарник?

      0
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      Рейтинг: +45

      2easy 26 минут назад

      Только дебилы идут в гей-клуб, которые себя не уважают.

      0
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      Рейтинг: +19636

      NewLife 1 час назад

      Думал, что выдал негатив по отношению к Спартаку, на самом деле показал себя дураком. С таким же успехом мог бы сказать, что не пойдет работать президентом Фифы.

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      Рейтинг: +4150

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Тимохе тоже стыдно за Срамтак. Ну и тем более на понижение не пойдет. В свинарне работают физруки и тренеры классом ниже чем он. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      Михалыч1963 1 час назад

      БЫЛ НЕДОРАЗУМЕНИЕ , ИМ И ОСТАЛСЯ.

      0
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      Рейтинг: +24194

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Можно подумать у кого-то где-то шевельнулась мысль пригласить тебя в Спартак !!! )))

      3
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      Рейтинг: +4701

      ziborock 1 час назад

      Еще хохлов нам не хватало, к тому же в голубом!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2974

      Болотоход 1 час назад

      Клоун!

      5
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