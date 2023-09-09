В «Локомотиве» раскрыли детали перехода Изидора в «Зенит»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, почему клуб согласился отдать Вильсона Изидора в аренду «Зениту».

«Ещe зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из «Локомотива». За всe время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьeз рассматривать.

Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду. Это нас не устроило.

Предложение «Зенита» же было принципиально другим – платная аренда, обязательное право выкупа. По сути – полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока», – объяснил Леонченко.