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    В «Локомотиве» раскрыли детали перехода Изидора в «Зенит»

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, почему клуб согласился отдать Вильсона Изидора в аренду «Зениту».

    «Ещe зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из «Локомотива». За всe время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьeз рассматривать.

    Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду. Это нас не устроило.

    Предложение «Зенита» же было принципиально другим – платная аренда, обязательное право выкупа. По сути – полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока», – объяснил Леонченко.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +14920

      Skull_Boy 2 часа назад

      Помнится мне, как фанаты даже протесты устраивали, чтобы не было черных в команде, а теперь весь состав черный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1224

      qawzsexdr 2 часа назад

      Зачем он нужен.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19773

      ilichkadr > qawzsexdr 2 часа назад

      Может и пригодится, молодой. бегущий, рослый, ничета Дзюбе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5089

      Бомбардиръ > ilichkadr 1 час назад

      Как это значит "может и пригодится", а не просто нужен или необходим? На ониоманию как-то смахивает всё это.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19773

      ilichkadr > Бомбардиръ 8 минут назад

      Переведи - ониомания?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7568

      Semenycch 2 часа назад

      Добровольное и уважительное соглашение клубов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      Айболид 3 часа назад

      То есть "дрезина" не против ? Зато вони поднято немерянно (особенно рылами - главные визгуны).

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +16168

      Алексей З > Айболид 2 часа назад

      Посмотри на комменты , кроме вас тут нет никого , наХ вы никому не интересны.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      Айболид > Алексей З 1 час назад

      На - посчитай комментарии , тупорез :https://bombardir.ru/news/707407-zenit-obyavil-o-perehode-izidora-iz-lokomotiva

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      Рейтинг: +16168

      Алексей З > Айболид 1 час назад

      Ублдк , мне ваши помои не нужны, читай сам.

      0
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