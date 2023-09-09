⚡️ «Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива»

Нападающий Вильсон Изидор официально сменил «Локомотив» на «Зенит».

Петербургский клуб объявил об аренде игрока до конца сезона-2023/24, предположительно за 1,35 миллиона евро, с опцией последующего выкупа.

По версии «Локомотива», выкуп будет обязательным.