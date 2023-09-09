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    ⚡️ «Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива»

    Нападающий Вильсон Изидор официально сменил «Локомотив» на «Зенит».

    Петербургский клуб объявил об аренде игрока до конца сезона-2023/24, предположительно за 1,35 миллиона евро, с опцией последующего выкупа.

    По версии «Локомотива», выкуп будет обязательным.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии43
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      Рейтинг: +186

      Бывалый1488 22 минуты назад

      Давайте сразу зенит чемпионом по жизни сделаем, и прекратим этот цирк))) потом все это г свалит и будет как с динамо, когда там куча топов было))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16168

      Алексей З 1 час назад

      Игрок неплохой, Зениту пригодится, для вариативности схемы.
      Локо его просто гнобил , поэтому и собрался уходить , хоть куда.
      Зенит подсуетился , а почему нет ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14920

      Skull_Boy 1 час назад

      Очердной мусорный игрок, который вместо игр ЛЧ за Цревну выбрал бабки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8870

      Беспонтий 2 часа назад

      смешались в кучу св.иньи кони и уроды
      мужик в жилетке крано белой но наперевес со шпалой

      как же это всё достало
      идите в жопу
      нищеброды

      7
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      Рейтинг: +5154

      Spirit_78 3 часа назад

      Ну что ж, посмотрим, на что он способен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +199

      Amorphis 3 часа назад

      Ля он крыс))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1752

      Спартач80 3 часа назад

      Игрок, для нашего чемпионата, не плохой. Но, каким образом получили его и Фернандеса педикулёзные - слова честь и достоинство, для них пустой звук....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5154

      Spirit_78 > Спартач80 3 часа назад

      Если коллективная футбольная Москва бесится и плачет - значит, всё делаем правильно. Особенно последние 5 лет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1752

      Спартач80 > Spirit_78 3 часа назад

      Я с Саратова. Так что ты подумай, раз не одна Москва вас считает мразями беспринципными...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5154

      Spirit_78 > Спартач80 3 часа назад

      Всё равно, откуда ты территориально. Я имею в виду всех адептов тоталитарных московских сект.
      Много-много лет считалось нормальным для московских клубов ослаблять конкурентов, теперь почему-то стали негодовать))

      3
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      Рейтинг: +1061

      Айболид > Спартач80 3 часа назад

      3,14здишь как дышишь .

      4
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      ...
      Рейтинг: +1752

      Спартач80 > Айболид 1 час назад

      Шавка, может ты и привыкла п.и.з.д.ить постоянно. Почему ты думаешь, что все такие?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5924

      Питерский князь > Спартач80 13 минут назад

      Секта до Саратова достала.
      Местные жители поди не знают, как от тебя избавиться?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5924

      Питерский князь > Spirit_78 7 минут назад

      Всё правильно делаем!
      Скулёшь из санного угла доносится, это мАсквичам гайки закручивают!
      Прикольно да, что Путин из Питера. Теперь нам всё по кайфу!

      0
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      Рейтинг: +25273

      bset 3 часа назад

      ФК Помойка. Всех собрали)))

      5
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      Рейтинг: +5154

      Spirit_78 > bset 3 часа назад

      Ну а вы всех распродали. ФК Недоделанная Ферма)) Когда человек с твоей аватарки закончит с футболом - будете за выживание бороться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5924

      Питерский князь > Spirit_78 12 минут назад

      За еду скоро будут играть.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4130

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Ну не знаю. Правда не хуже Кассьеры это точно. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5818

      neim 3 часа назад

      А разве так можно ?

      1
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      Рейтинг: +1123

      SpartakMoskwa > neim 3 часа назад

      Помойке все можно

      2
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      Рейтинг: +5154

      Spirit_78 > neim 3 часа назад

      Можете в Спортлото пожаловаться.

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