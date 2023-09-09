⚡️ «Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива»

Нападающий Вильсон Изидор официально сменил «Локомотив» на «Зенит».
Петербургский клуб объявил об аренде игрока до конца сезона-2023/24, предположительно за 1,35 миллиона евро, с опцией последующего выкупа.
По версии «Локомотива», выкуп будет обязательным.
- 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».
Источник: сайт «Зенита»