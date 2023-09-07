Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    ЦСКА выиграл дело у агентской компании по делу Влашича

    ЦСКА сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес решение по разбирательству между московским клубом и агентской компанией Olea Sports Capital.

    «Клубу удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участие в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм».

    Ранее, в январе 2022 года, Палатой РФС по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу Olea Sports Capital в отношении ПФК ЦСКА о признании существования договора об оказании посреднических услуг, по которому агентская компания хотела взыскать с нашего клуба порядка 1,5 миллиона долларов.

    ПФК ЦСКА и далее намерен отстаивать свои интересы в случае наличия намерений у оппонента продолжить разбирательство в правовом поле», – говорится в официальном заявлении.

    • В 2021 году «Вест Хэм» купил Влашича у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • Около 9 миллионов клуб АПЛ еще не заплатил.
    • В августе хорват был продан в «Торино».

    Новости по теме
    Как хорошо вы знаете Москву и столичные клубы? 9
    В КДК объяснили, почему забег Фернандеса мимо скамейки ЦСКА – это не провокация 6
    ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Родины»
    Источник: сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2023 20:10
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 