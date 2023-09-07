ЦСКА выиграл дело у агентской компании по делу Влашича

ЦСКА сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес решение по разбирательству между московским клубом и агентской компанией Olea Sports Capital.

«Клубу удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участие в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм».

Ранее, в январе 2022 года, Палатой РФС по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу Olea Sports Capital в отношении ПФК ЦСКА о признании существования договора об оказании посреднических услуг, по которому агентская компания хотела взыскать с нашего клуба порядка 1,5 миллиона долларов.

ПФК ЦСКА и далее намерен отстаивать свои интересы в случае наличия намерений у оппонента продолжить разбирательство в правовом поле», – говорится в официальном заявлении.