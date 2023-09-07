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    • Стало известно, какими словами Изидор объяснил игрокам «Локомотива» переход в «Зенит»

    Стало известно, какими словами Изидор объяснил игрокам «Локомотива» переход в «Зенит»

    «Локомотив» согласовал переход нападающего Вильсона Изидора в «Зенит», сообщает «Матч ТВ».

    «Я хочу покинуть «Локо», чтобы больше играть. «Локомотив» принял предложение только от «Зенита» за те же деньги, что предлагали «Марсель» или «Мец», – написал Изидор в командном чате.

    • «Зенит» арендует Изидора до конца сезона за 1,35 миллиона евро.
    • У петербуржцев будет необязательная опция выкупа француза.
    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:26
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +512

      Alemann 52 минуты назад

      : "Там денег больше дают."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21677

      Cleaner 1 час назад

      Изидор: - Пошли все ..... ... ..... ...!!!

      0
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