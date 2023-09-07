Стало известно, какими словами Изидор объяснил игрокам «Локомотива» переход в «Зенит»

«Локомотив» согласовал переход нападающего Вильсона Изидора в «Зенит», сообщает «Матч ТВ».

«Я хочу покинуть «Локо», чтобы больше играть. «Локомотив» принял предложение только от «Зенита» за те же деньги, что предлагали «Марсель» или «Мец», – написал Изидор в командном чате.

«Зенит» арендует Изидора до конца сезона за 1,35 миллиона евро.

У петербуржцев будет необязательная опция выкупа француза.

23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.

Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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