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    • Черчесов назвал причину, по которой отказал клубу из Саудовской Аравии

    Черчесов назвал причину, по которой отказал клубу из Саудовской Аравии

    Бывший тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии во время работы в венгерском клубе.

    «Было ли сомнение? Есть понимание, есть принципы. Я был главным тренером «Ференцвароша». У нас были цели, которые мы перед собой ставили. Поэтому абсолютно никаких сомнений в своих действиях не было.

    Те, кто приезжал [на переговоры], еще приедут, если посчитают нужным», – сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России».

    • Накануне тренер отметил 60-летие.
    • В июле Черчесова уволили из «Ференцвароша».
    • Тренер доводил сборную России до четвертьфинала ЧМ-2018.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything 1 час назад

      Черчесов назвал причину------
      Много слов наговорил.Где причина ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9991

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Причина -не было , никакого предложения !
      Самодур , выдумщик !

      1
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