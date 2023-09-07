Черчесов назвал причину, по которой отказал клубу из Саудовской Аравии

Бывший тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии во время работы в венгерском клубе.

«Было ли сомнение? Есть понимание, есть принципы. Я был главным тренером «Ференцвароша». У нас были цели, которые мы перед собой ставили. Поэтому абсолютно никаких сомнений в своих действиях не было.

Те, кто приезжал [на переговоры], еще приедут, если посчитают нужным», – сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России».