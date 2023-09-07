Мостовой отреагировал на слова Дзюбы про некомпетентность Карпина

Александр Мостовой оценил провокационное заявление Артема Дзюбы.

Комментируя свой невызов в сборную России, форвард «Локомотива» сказал, что Валерий Карпин не разбирается в футболе.

«Странно как-то. Ну я это [ютуб-шоу «Ну так нельзя»] не смотрю. Вряд ли он что-то такое сказал серьeзно. Скорее всего, это в шуточной форме. Не стоит обращать на это внимания.

В последнее время у нас больше стали обращать внимание на разную чепуху, я бы так сказал. Больше нужно футболом заниматься, а не как сейчас стало, фигнeй разной», – сказал Мостовой.

Нападающий «Локо» ни разу не сыграл за сборную после назначения Карпина на пост главного тренера.

Дзюбу один раз вызвали на сбор национальной команды, но тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.

Ему не хватает 1 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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