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    • Мостовой отреагировал на слова Дзюбы про некомпетентность Карпина

    Мостовой отреагировал на слова Дзюбы про некомпетентность Карпина

    Александр Мостовой оценил провокационное заявление Артема Дзюбы.

    Комментируя свой невызов в сборную России, форвард «Локомотива» сказал, что Валерий Карпин не разбирается в футболе.

    «Странно как-то. Ну я это [ютуб-шоу «Ну так нельзя»] не смотрю. Вряд ли он что-то такое сказал серьeзно. Скорее всего, это в шуточной форме. Не стоит обращать на это внимания.

    В последнее время у нас больше стали обращать внимание на разную чепуху, я бы так сказал. Больше нужно футболом заниматься, а не как сейчас стало, фигнeй разной», – сказал Мостовой.

    • Нападающий «Локо» ни разу не сыграл за сборную после назначения Карпина на пост главного тренера.
    • Дзюбу один раз вызвали на сбор национальной команды, но тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.
    • Ему не хватает 1 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

    Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 07:35
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +21677

      Cleaner 8 часов назад

      Валера не взял Дзюбу в сборную потому, что считает, что авторитета у Дзюбы больше, чем у него.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Михаил-Галин-vkontakte 9 часов назад

      Дзюба только в рукоблудстве мастак, да ещё языком мастер.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Vladimir-Shelepnev-google > Михаил-Галин-vkontakte 5 часов назад

      По твоему лицу видно, что ты завидуешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5896

      Питерский князь 10 часов назад

      А что у Дзюбы свой канал или передача? И что он там, дрочит для всех?
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +934

      Solist345345 11 часов назад

      Первый раз с мостовым соглашусь.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14915

      playsh > Solist345345 9 часов назад

      Мост,похоже,взрослеет...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21677

      Cleaner > playsh 8 часов назад

      А Абаскаль, похоже, ТРЕНЕРЕЕТ??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))

      0
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