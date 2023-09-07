Мостовой отреагировал на слова Дзюбы про некомпетентность Карпина

Александр Мостовой оценил провокационное заявление Артема Дзюбы.
Комментируя свой невызов в сборную России, форвард «Локомотива» сказал, что Валерий Карпин не разбирается в футболе.
«Странно как-то. Ну я это [ютуб-шоу «Ну так нельзя»] не смотрю. Вряд ли он что-то такое сказал серьeзно. Скорее всего, это в шуточной форме. Не стоит обращать на это внимания.
В последнее время у нас больше стали обращать внимание на разную чепуху, я бы так сказал. Больше нужно футболом заниматься, а не как сейчас стало, фигнeй разной», – сказал Мостовой.
- Нападающий «Локо» ни разу не сыграл за сборную после назначения Карпина на пост главного тренера.
- Дзюбу один раз вызвали на сбор национальной команды, но тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.
- Ему не хватает 1 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.
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Источник: Metaratings