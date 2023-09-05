Дзюба предложил Губерниеву возглавить сборную России вместо Карпина

Артем Дзюба в эфире ютуб-шоу «Ну так нельзя» обсудил с Дмитрием Губерниевым свое отсутствие в составе сборной России.
Комментируя невызов в национальную команду, форвард «Локомотива» сказал, что Валерий Карпин не разбирается в футболе.
«Сразу видно – специалист, который не разбирается в футболе. А вы, Дмитрий, не хотели бы возглавить сборную?» – обратился Дзюба к Губерниеву.
- Нападающий «Локо» ни разу не сыграл за сборную после назначения Карпина на пост главного тренера.
- Дзюбу один раз вызвали на сбор национальной команды, но тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.
- Ему не хватает 1 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Источник: «Коммент.Шоу»