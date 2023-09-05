Дзюба предложил Губерниеву возглавить сборную России вместо Карпина

Артем Дзюба в эфире ютуб-шоу «Ну так нельзя» обсудил с Дмитрием Губерниевым свое отсутствие в составе сборной России.

Комментируя невызов в национальную команду, форвард «Локомотива» сказал, что Валерий Карпин не разбирается в футболе.

«Сразу видно – специалист, который не разбирается в футболе. А вы, Дмитрий, не хотели бы возглавить сборную?» – обратился Дзюба к Губерниеву.