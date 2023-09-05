Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Дзюба предложил Губерниеву возглавить сборную России вместо Карпина

    Дзюба предложил Губерниеву возглавить сборную России вместо Карпина

    Артем Дзюба в эфире ютуб-шоу «Ну так нельзя» обсудил с Дмитрием Губерниевым свое отсутствие в составе сборной России.

    Комментируя невызов в национальную команду, форвард «Локомотива» сказал, что Валерий Карпин не разбирается в футболе.

    «Сразу видно – специалист, который не разбирается в футболе. А вы, Дмитрий, не хотели бы возглавить сборную?» – обратился Дзюба к Губерниеву.

    • Нападающий «Локо» ни разу не сыграл за сборную после назначения Карпина на пост главного тренера.
    • Дзюбу один раз вызвали на сбор национальной команды, но тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.
    • Ему не хватает 1 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

    Новости по теме
    Адвокат заявил, что Дзюбе грозит административный арест до 15 суток 9
    Юрист ответил, что грозит Дзюбе за неправильную парковку 2
    У Дзюбы 17 штрафов за нарушение ПДД за последние 2 недели (SHOT) 5
    Источник: «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2023 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything 5 сентября, 17:02

      Правильно Тихонов сказал про Дзюбу --"этого болвана надо отправить на фронт". Да и Губерниева туда.А то ведь только ртом поддерживает сво на Zмитинг-концертах, пущай в окопе, да не ртом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      ЗаЖиМ 5 сентября, 16:19

      Так Валера и в рукоблудстве не шарит...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2163

      Fialet > ЗаЖиМ 5 сентября, 20:16

      Кто знает. Вот его жинка уже стала эротические фотки выкладывать. Видимо не хватает чего то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 5 сентября, 15:48

      я бы ему даже пасти овец не доверил,а этому Д уже пора завязывать с футболом

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 