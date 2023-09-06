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  • Созин призвал забанить Фернандеса на два матча за забег после гола в ворота ЦСКА

Созин призвал забанить Фернандеса на два матча за забег после гола в ворота ЦСКА

6 сентября 2023, 13:46
12

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который эмоционально отпраздновал гол своей команды в матче с ЦСКА (1:1).

  • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
  • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
  • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

«Хоть и прошло несколько дней, но ЭСК, а потом КДК, должны рассмотреть провокацию Марио Фернандеса после гола «Зенита». Этот забег – не просто плевок в сторону ЦСКА, это очень опасная вещь. На стадионе было больше 20 тысяч человек, всe могло закончиться плачевно.

Игроки и болельщики ЦСКА себя сдержали, здесь Марио повезло. Но надо думать, что ты делаешь. И только не надо сейчас выгораживать Марио, что это было не специально!

Это провокация, его поведение в этот момент просто выходит за рамки разумного. Марио за такое надо забанить на пару матчей», – сказал Созин

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (12)
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Nerlinger
1693997766
Марио коровьим вирусом мозг напрочь сьело
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Garrincha58
1693998569
а как весь матч его провоцировали свистом криком это что так можно парень радовался за свою новую команду а на вас коней ему теперь наплевать это же вы убрали его фото со стадиона и всячески обливали человека грязью в СМИ все кто его критикует и изобличает сами безмозглые не далёкие людишки
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alp
1693999521
а ну теперь понятно почему все решения рфс выглядят так глупо
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АлексМак
1694000216
Бывший Созин... Кто это вообще? И кто ему дал право вякать? А у Марио если здоровье позволяет и эмоции есть,- пусть бегает сколько хочет и как хочет; тем более, что его болельщики весь матч провоцировали, а он не поддавался.- красавчик с крепкими нервами. Вот и выплеснул эмоции. Это бизнес и личного быть ничего не должно. Сами виноваты - Кони. что тягомотили с выкупом и прощёлкали футболиста...
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GoldPlayFIFARus9
1694001311
ахаахха, шта?)) Чувак просто побежал отпраздновать гол с командой, что ему надо было, сидеть с каменным лицом?)
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Spirit_78
1694002967
Следующим шагом будет призыв запрещать игрокам Зенита праздновать голы, т.к. это ранит чувства соперников. Откуда все эти идиоты в РФС берутся?
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Krics
1694005645
Шаг в лево,шаг в право,считается побегом,прыжки на месте провокация,ихмо.
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Чермындыр
1694006797
Такой х...ни давненько не слыхал. Дисквалифицировать человека за то, что он радуется. Созин - сказочный д...б
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Ziklop
1694008333
такие "члены" в этом комитете работают, понятно почему у них идиотские решения ! дурака в больничку.
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ALEX ML
1694011976
Хорошо, что этот идиот бывший член
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