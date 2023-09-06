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    • Созин призвал забанить Фернандеса на два матча за забег после гола в ворота ЦСКА

    Созин призвал забанить Фернандеса на два матча за забег после гола в ворота ЦСКА

    Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который эмоционально отпраздновал гол своей команды в матче с ЦСКА (1:1).

    • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
    • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

    «Хоть и прошло несколько дней, но ЭСК, а потом КДК, должны рассмотреть провокацию Марио Фернандеса после гола «Зенита». Этот забег – не просто плевок в сторону ЦСКА, это очень опасная вещь. На стадионе было больше 20 тысяч человек, всe могло закончиться плачевно.

    Игроки и болельщики ЦСКА себя сдержали, здесь Марио повезло. Но надо думать, что ты делаешь. И только не надо сейчас выгораживать Марио, что это было не специально!

    Это провокация, его поведение в этот момент просто выходит за рамки разумного. Марио за такое надо забанить на пару матчей», – сказал Созин

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2551

      ALEX ML 3 часа назад

      Хорошо, что этот идиот бывший член

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 3 часа назад

      Тогда оставшиеся матчи ЦСКА должен провести без зрителей, за то что провацировали Марио.

      И Созин до конца сезона дрлжен перестать смотреть футбол, чтобы потом не делать такие вот высеры.
      :)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Andrey-Lapin-yandex 4 часа назад

      Этому подсказчику - за щеку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4973

      Ziklop 4 часа назад

      такие "члены" в этом комитете работают, понятно почему у них идиотские решения !
      дурака в больничку.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2569

      Чермындыр 5 часов назад

      Такой х...ни давненько не слыхал. Дисквалифицировать человека за то, что он радуется.
      Созин - сказочный д...б

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 часов назад

      Ох...ть, вы ещё в регламенте запишите как кому праздновать.
      С каждым днём поражаешься количеству идиотов , засевших в кабинетах на любом уровне.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Прохряковский Созин из ума вышел. Несёт какую то чепуху. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1219

      Krics 5 часов назад

      Шаг в лево,шаг в право,считается побегом,прыжки на месте провокация,ихмо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6207

      fakeid 6 часов назад

      что за бред я сейчас прочитал? этот созин имеет отношение к тарасофке? только там такие идиоты водятся)

      5
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З > fakeid 5 часов назад

      Лишний раз убеждаешься , вы больные , у вас фобия на Спартак, ну точно целки вам спартачи поломали !!!

      2
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > fakeid 4 часа назад

      В детстве Спартачи во дворе обижали. Обиду затаил. Писать научился, теперь мстишь. Жалкий ты типок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 6 часов назад

      Следующим шагом будет призыв запрещать игрокам Зенита праздновать голы, т.к. это ранит чувства соперников.
      Откуда все эти идиоты в РФС берутся?

      5
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