Созин призвал забанить Фернандеса на два матча за забег после гола в ворота ЦСКА

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который эмоционально отпраздновал гол своей команды в матче с ЦСКА (1:1).

Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.

Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.

Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

«Хоть и прошло несколько дней, но ЭСК, а потом КДК, должны рассмотреть провокацию Марио Фернандеса после гола «Зенита». Этот забег – не просто плевок в сторону ЦСКА, это очень опасная вещь. На стадионе было больше 20 тысяч человек, всe могло закончиться плачевно.

Игроки и болельщики ЦСКА себя сдержали, здесь Марио повезло. Но надо думать, что ты делаешь. И только не надо сейчас выгораживать Марио, что это было не специально!

Это провокация, его поведение в этот момент просто выходит за рамки разумного. Марио за такое надо забанить на пару матчей», – сказал Созин