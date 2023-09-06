«Бесплатно никто не отпустит»: Галактионов – о сбежавшем из «Локомотива» Изидоре

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал побег из России нападающего Вильсона Изидора.

Француз самовольно покинул Россию и отказывается возвращаться, несмотря на действующий контракт.

– Попрощался ли Изидор с вами?

– Мы уже говорили на эту тему, что Вильсон после игры с «Сочи» попрощался со всей командой, с тренерами. Уехал в Москву, потому что был сложный выезд в Ростов. Мы понимали, что он оттуда приедет только к пятнице, и трансферное окно будет закрыто. Поэтому здесь все думали и понимали, что какой-то диалог, наверное, ближе к конкретике идет. Тут, наверное, руководители больше скажут.

– Агент заявил, что Изидор якобы плакался и умолял, чтобы его отпустили.

– Чтобы отпустили? Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб.

– Имею в виду в эмоциональном состоянии, было ли что-то?

– Он хорошо тренировался, хорошо работал. Все думали о том, что какой-то диалог приведет к конкретике: предложение, которое должно устроить и клуб, и другую сторону. Значит, такого предложения не было.