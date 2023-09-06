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    • «Бесплатно никто не отпустит»: Галактионов – о сбежавшем из «Локомотива» Изидоре

    «Бесплатно никто не отпустит»: Галактионов – о сбежавшем из «Локомотива» Изидоре

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал побег из России нападающего Вильсона Изидора.

    • Француз самовольно покинул Россию и отказывается возвращаться, несмотря на действующий контракт.

    – Попрощался ли Изидор с вами?

    – Мы уже говорили на эту тему, что Вильсон после игры с «Сочи» попрощался со всей командой, с тренерами. Уехал в Москву, потому что был сложный выезд в Ростов. Мы понимали, что он оттуда приедет только к пятнице, и трансферное окно будет закрыто. Поэтому здесь все думали и понимали, что какой-то диалог, наверное, ближе к конкретике идет. Тут, наверное, руководители больше скажут.

    – Агент заявил, что Изидор якобы плакался и умолял, чтобы его отпустили.

    – Чтобы отпустили? Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб.

    – Имею в виду в эмоциональном состоянии, было ли что-то?

    – Он хорошо тренировался, хорошо работал. Все думали о том, что какой-то диалог приведет к конкретике: предложение, которое должно устроить и клуб, и другую сторону. Значит, такого предложения не было.

    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11820

      alp 7 часов назад

      да ну.. локо, конечно, не согласится отдать бесплатно, но, их попросту могут кинуть, потому что клуб из России. У лукойла вон, терминал в болгарии отжали по беспределу. а тут, какой то изидор

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