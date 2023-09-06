Рамос объяснил, почему перешел в последнюю команду Примеры

Защитник Серхио Рамос прокомментировал возвращение в «Севилью». Она идет в Примере на последнем месте.

«Я не захотел оставаться в «ПСЖ». Мною двигают импульсы в сердце, а не деньги. Поэтому я не уехал в Саудовскую Аравию или МЛС.

Я позвонил в «Севилью», потому что мечтал вернуться», – сказал 37-летний спортсмен.

Защитник вернулся в родной клуб спустя 18 лет.

Он подписал контракт на один сезон.

Зарплата 37-летнего Рамоса в «Севилье» составит около 1 миллиона евро.

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