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    • Шалимов прокомментировал забег Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

    Шалимов прокомментировал забег Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

    Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который эмоционально отпраздновал гол своей команды в матче с ЦСКА (1:1).

    • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
    • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

    «Две хорошие команды, которые играли в своей манере. Хороший очень матч провел Марио Фернандес, много обострял в атаку, мог забить.

    Видно, что свист с трибун сильно его задел, придал сил», – сказал Шалимов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.09.2023 23:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1860

      Таврида 13 часов назад

      Там просто кричали:
      - Пиво! Кому бесплатное пиво! Налетай пока не разобрали!!!

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