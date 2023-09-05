Шалимов прокомментировал забег Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который эмоционально отпраздновал гол своей команды в матче с ЦСКА (1:1).

Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.

Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.

Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

«Две хорошие команды, которые играли в своей манере. Хороший очень матч провел Марио Фернандес, много обострял в атаку, мог забить.

Видно, что свист с трибун сильно его задел, придал сил», – сказал Шалимов.