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Московский клуб отказался подписывать Дзагоева

5 сентября 2023, 17:48
5

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев не может трудоустроиться даже в Первой лиге.

Услуги 33-летнего футболиста предлагали «Торпедо», но московский клуб отказался его подписывать.

Также представители хавбека вели переговоры с двумя клубами РПЛ, однако и они не стали предлагать ему контракт.

  • Дзагоев – свободный агент.
  • «Рубин» в июне не стал продлевать с ним контракт.
  • В прошлом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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Источник: Metaratings
Россия. Первая лига Торпедо Дзагоев Алан
Комментарии (5)
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Garrincha58
1693927118
что он не завяжет с футболом или шёл бы уже учиться на тренера
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Алим Терек
1693927510
Не думаю что Алания его не возьмет.
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zigbert
1694009971
Трудно в таком возрасте менять клубы но в Алании Дзагоев наверняка стал бы своим.
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