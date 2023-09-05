Московский клуб отказался подписывать Дзагоева

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев не может трудоустроиться даже в Первой лиге.
Услуги 33-летнего футболиста предлагали «Торпедо», но московский клуб отказался его подписывать.
Также представители хавбека вели переговоры с двумя клубами РПЛ, однако и они не стали предлагать ему контракт.
- Дзагоев – свободный агент.
- «Рубин» в июне не стал продлевать с ним контракт.
- В прошлом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
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Источник: Metaratings