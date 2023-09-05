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    Московский клуб отказался подписывать Дзагоева

    Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев не может трудоустроиться даже в Первой лиге.

    Услуги 33-летнего футболиста предлагали «Торпедо», но московский клуб отказался его подписывать.

    Также представители хавбека вели переговоры с двумя клубами РПЛ, однако и они не стали предлагать ему контракт.

    • Дзагоев – свободный агент.
    • «Рубин» в июне не стал продлевать с ним контракт.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    05.09.2023 17:48
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +102454

      zigbert 4 часа назад

      Трудно в таком возрасте менять клубы но в Алании Дзагоев наверняка стал бы своим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Алимпаша-Геримов-yandex 5 сентября, 18:25

      Не думаю что Алания его не возьмет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner > Алимпаша-Геримов-yandex 5 сентября, 18:57

      Только за то, что он земляк? Алании нужны игроки для победы в Первой лиге, а не игроки с травмами.

      1
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      Рейтинг: +29

      Алимпаша-Геримов-yandex > Cleaner 5 сентября, 20:44

      вообще то Алан опытнейший игрок,вполне пригодился бы как раз Алании,ну если будет здоров конечно.

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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 5 сентября, 18:18

      что он не завяжет с футболом или шёл бы уже учиться на тренера

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      Рейтинг: +6207

      fakeid 5 сентября, 18:15

      если бы не повышенная травматичность, то подписали бы.

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      Рейтинг: +1489

      GreyDM > fakeid 5 сентября, 18:24

      Там ещё по зарплате запросы,- не каждый клуб потянет.

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      Рейтинг: +21664

      Cleaner > GreyDM 5 сентября, 19:15

      Это да. За былые заслуги никто большие деньги платить не будет.

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