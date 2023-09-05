Московский клуб отказался подписывать Дзагоева

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев не может трудоустроиться даже в Первой лиге.

Услуги 33-летнего футболиста предлагали «Торпедо», но московский клуб отказался его подписывать.

Также представители хавбека вели переговоры с двумя клубами РПЛ, однако и они не стали предлагать ему контракт.

Дзагоев – свободный агент.

«Рубин» в июне не стал продлевать с ним контракт.

В прошлом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!