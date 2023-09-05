Карпин высказался о востребованности российских футболистов в Европе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, востребованы ли российские игроки в европейских клубах.

«Уровень РПЛ и успехи отдельных игроков в Европе – это разные вещи. В Европе у нас Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Это четыре игрока.

Когда будет 20, тогда можно будет сказать, что наши игроки востребованы. Сейчас наши футболисты не востребованы», – сказал Карпин.