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    • Карпин высказался о востребованности российских футболистов в Европе

    Карпин высказался о востребованности российских футболистов в Европе

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, востребованы ли российские игроки в европейских клубах.

    «Уровень РПЛ и успехи отдельных игроков в Европе – это разные вещи. В Европе у нас Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Это четыре игрока.

    Когда будет 20, тогда можно будет сказать, что наши игроки востребованы. Сейчас наши футболисты не востребованы», – сказал Карпин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2023 16:45
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