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    • Хендерсон – о переходе в саудовский клуб: «Деньги никогда не были мотивацией»

    Хендерсон – о переходе в саудовский клуб: «Деньги никогда не были мотивацией»

    Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон заявил, что его переезд в Саудовскую Аравию не связан с желанием побольше заработать.

    «Приятно чувствовать себя желанным игроком. Я знаю, что Стиви [Джеррард] очень хотел подписать меня.

    Деньги? Люди видят, что клуб пришел с кучей денег, а игрок просто говорит: «Да, я ухожу». Хотя на самом деле это было совсем не так. Люди могут верить мне или нет, но в моей жизни и карьере деньги никогда не были мотивацией. Никогда.

    Стиви никогда не упоминал о деньгах. Все, о чем я говорил с ним, касалось футбола и проекта. И он на самом деле сказал, что не хочет вмешиваться ни в какие денежные дела.

    Все заключалось в том, что мы можем сделать вместе, чтобы добиться чего-то особенного, построить клуб и лигу», – сказал Хендерсон.

    • Сообщалось, что экс-капитан «Ливерпуля» стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии.
    • СМИ писали, что зарплата Хендерсона в Саудовской Аравии – 700 тысяч фунтов в неделю.

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    Источник: The Athletic

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    05.09.2023 14:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1321

      k611 5 сентября, 20:09

      Ага в Саудовскую Аравию все футболисты едут на песок посмотреть, что людей то смешить

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