Хендерсон – о переходе в саудовский клуб: «Деньги никогда не были мотивацией»

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон заявил, что его переезд в Саудовскую Аравию не связан с желанием побольше заработать.

«Приятно чувствовать себя желанным игроком. Я знаю, что Стиви [Джеррард] очень хотел подписать меня.

Деньги? Люди видят, что клуб пришел с кучей денег, а игрок просто говорит: «Да, я ухожу». Хотя на самом деле это было совсем не так. Люди могут верить мне или нет, но в моей жизни и карьере деньги никогда не были мотивацией. Никогда.

Стиви никогда не упоминал о деньгах. Все, о чем я говорил с ним, касалось футбола и проекта. И он на самом деле сказал, что не хочет вмешиваться ни в какие денежные дела.

Все заключалось в том, что мы можем сделать вместе, чтобы добиться чего-то особенного, построить клуб и лигу», – сказал Хендерсон.