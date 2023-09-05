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  • Хендерсон – о переходе в саудовский клуб: «Деньги никогда не были мотивацией»

Хендерсон – о переходе в саудовский клуб: «Деньги никогда не были мотивацией»

5 сентября 2023, 14:18
1

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон заявил, что его переезд в Саудовскую Аравию не связан с желанием побольше заработать.

«Приятно чувствовать себя желанным игроком. Я знаю, что Стиви [Джеррард] очень хотел подписать меня.

Деньги? Люди видят, что клуб пришел с кучей денег, а игрок просто говорит: «Да, я ухожу». Хотя на самом деле это было совсем не так. Люди могут верить мне или нет, но в моей жизни и карьере деньги никогда не были мотивацией. Никогда.

Стиви никогда не упоминал о деньгах. Все, о чем я говорил с ним, касалось футбола и проекта. И он на самом деле сказал, что не хочет вмешиваться ни в какие денежные дела.

Все заключалось в том, что мы можем сделать вместе, чтобы добиться чего-то особенного, построить клуб и лигу», – сказал Хендерсон.

  • Сообщалось, что экс-капитан «Ливерпуля» стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии.
  • СМИ писали, что зарплата Хендерсона в Саудовской Аравии – 700 тысяч фунтов в неделю.

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Источник: The Athletic
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Хендерсон Джордан
Комментарии (1)
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k611
1693933744
Ага в Саудовскую Аравию все футболисты едут на песок посмотреть, что людей то смешить
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