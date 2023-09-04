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    • Губерниев не исключил, что Кузяев перешел в «Гавр» ради французского гражданства

    Губерниев не исключил, что Кузяев перешел в «Гавр» ради французского гражданства

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предположил, что Далер Кузяев подписал контракт с «Гавром», имея планы сменить гражданство.

    «Молодец ли Далер Кузяев, что уехал? Без сомнений, молодец. Но давайте смотреть, что в подоплeке, а там перспективы не только играть, но и обосноваться там.

    Иными словами – получить паспорт. Я понимаю тех людей, которые идут или пойдут таким путeм.

    При этом я не говорю про спортивную составляющую, она очевидна. Это возможность играть в приличном чемпионате, в еврокубках, но ещe надо брать в расчeт «пачпорт», как говорили на Руси.

    Это такая штука интересная, европейской страны, например. Или даже не европейской», – написал Губерниев в авторской колонке для «Советского спорта».

    • У Кузяева 2 гола в 4 матчах Лиги 1.
    • Издание L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».
    • Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

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    Источник: «Советский спорт»

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    04.09.2023 22:40
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +39

      bulls27 5 сентября, 14:35

      Губа , он об этом ни разу не говорил . Значит это у тебя такие мысли ! Вот губошлёп противный .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      МАН. Ю 5 сентября, 12:48

      Админ, г.. . Он.хватить стирать правду! Здесь то, можно сказать что я думаю!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 5 сентября, 09:07

      сбежал российский бразилец к саудитам про это молчок

      2
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      Рейтинг: +5255

      Эном айс 5 сентября, 07:47

      Секрет ПолиГуберниева..
      Далер вправе распоряжаться своей судьбой,равно как и своими предпочтениями в выборе будущего.

      2
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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 5 сентября, 07:32

      это у нас всем подряд дают паспорта даже не понятно зачем, а там фигвам Губерний тебе точно не получить балабол

      2
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      Рейтинг: +1219

      Krics 5 сентября, 05:46

      Каждый судит в меру своей испорченности,ихмо.

      0
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 05:38

      Кто в здравом уме тот давно понял , что уезжая в очень-очень слабенький клуб и теряя взарплате в 5-6 раз, Кузяев просто бежит из страны, желая через футбол жить в спокойной Европе.
      Это его право , благо в отличии от Губерниева, в лизании власли замечен не был.
      Пожелаем ему удачи на футбольном поле и в личной жизни.

      5
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      Рейтинг: +4839

      Oldtrafford83 > Алексей З 5 сентября, 08:10

      Душнила видящий везде намёки заговоры, успокойся уже либераст хренов, в каждой дырке затычка!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З > Oldtrafford83 5 сентября, 09:35

      Что ты убогий можешь возразить ?
      Мыслить самостоятельно вы не умеете , а методичек по Кузяеву не выдали , вот и набрасываетесь не зная чтотконкректно возразить.
      Вы дебилы даже себя не можете поставить на его место, ну зачем уезжать из прекрасного города с отличной зарплатой во французскую тьму-таракань на зп питерского продавца шаурмы ?
      Напряги лоб , есть ответ ?

      3
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      Рейтинг: +3689

      FRZZ > Oldtrafford83 5 сентября, 09:37

      Тебе нужно менять ник на "Лужники" например, патриот хренов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      МАН. Ю > Oldtrafford83 5 сентября, 12:42

      Тебе холопу, это не понять.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11

      Иван-Иванов-google > Oldtrafford83 5 сентября, 13:16

      Путинское отребье везде лезет из своей помойки

      1
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      Рейтинг: +4839

      Oldtrafford83 > FRZZ 5 сентября, 17:34

      Тебе нужно сменить диван, эксперт хренов))

      0
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      Рейтинг: +4839

      Oldtrafford83 > МАН. Ю 5 сентября, 17:35

      Зверобот лезь обратно в свою нору

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4839

      Oldtrafford83 > Иван-Иванов-google 5 сентября, 17:35

      Какое у тебя странное имя или это фамилия?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6207

      fakeid 5 сентября, 00:21

      сычёв, панов, мостовой, семак, головин, пименов, смертин, кто там ещё играл.. никто не получил, никто не играл за гражданство - но именно кузяев, по мнению галимого губастого чёрта, поехал за гражданством, хотя он и 3 года назад не скрывал, что хочет попробовать себя в европе.

      7
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      Рейтинг: +37

      vikingus > fakeid 5 сентября, 00:51

      Просто каждый по себе судит...У самого Губера-то наверняка второй паспорт или минимум ВНЖ где-то оформлены

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6840

      Давид59 5 сентября, 00:21

      Губерниев - типичный рупор сегодняшней пропаганды. Никому в нормальных странах нет дела до того, какой паспорт у человека в кармане, какого цвета его кожа, кто сколько зарабатывает. И потом, как можно обвинять человека в чём-то (причём на всю страну), не имея для этого никаких оснований? Следил бы за своим биатлоном, там он возможно что-то понимает. Так нет, надо в уехавших фуболистов плюнуться.

      5
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      ...
      Рейтинг: +510

      odessakmv > Давид59 5 сентября, 06:49

      т.е США по-твоему не нормальная страна??? Так , например, там можно получить льготное налогооблажение, если сдашь соседа, который живет не по средствам, например, часто меняет мебель... и это не кремлевская пропаганда...
      это правда не отменяет умственной неполовозрелости этого мерзкого типа - Губерниева

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      Рейтинг: +6840

      Давид59 > odessakmv 5 сентября, 10:16

      В США в некоторых штатах есть и вправду охренительные законы, но я тут не вижу никакой связи. Одно дело человек живёт там, где хочет (Кузяев) и кто-то суёт свой нос в его личную жизнь, другое дело - налоговые органы поощряют людей, если те помогают найти неплательщиков.( лично мне это не нравится)

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      Рейтинг: +2250

      Bozigit 4 сентября, 23:33

      Куда ты лезешь?

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