Губерниев не исключил, что Кузяев перешел в «Гавр» ради французского гражданства

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предположил, что Далер Кузяев подписал контракт с «Гавром», имея планы сменить гражданство.

«Молодец ли Далер Кузяев, что уехал? Без сомнений, молодец. Но давайте смотреть, что в подоплeке, а там перспективы не только играть, но и обосноваться там.

Иными словами – получить паспорт. Я понимаю тех людей, которые идут или пойдут таким путeм.

При этом я не говорю про спортивную составляющую, она очевидна. Это возможность играть в приличном чемпионате, в еврокубках, но ещe надо брать в расчeт «пачпорт», как говорили на Руси.

Это такая штука интересная, европейской страны, например. Или даже не европейской», – написал Губерниев в авторской колонке для «Советского спорта».

У Кузяева 2 гола в 4 матчах Лиги 1.

Издание L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».

Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

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