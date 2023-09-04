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  • Губерниев не исключил, что Кузяев перешел в «Гавр» ради французского гражданства

Губерниев не исключил, что Кузяев перешел в «Гавр» ради французского гражданства

4 сентября 2023, 22:40
12

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предположил, что Далер Кузяев подписал контракт с «Гавром», имея планы сменить гражданство.

«Молодец ли Далер Кузяев, что уехал? Без сомнений, молодец. Но давайте смотреть, что в подоплeке, а там перспективы не только играть, но и обосноваться там.

Иными словами – получить паспорт. Я понимаю тех людей, которые идут или пойдут таким путeм.

При этом я не говорю про спортивную составляющую, она очевидна. Это возможность играть в приличном чемпионате, в еврокубках, но ещe надо брать в расчeт «пачпорт», как говорили на Руси.

Это такая штука интересная, европейской страны, например. Или даже не европейской», – написал Губерниев в авторской колонке для «Советского спорта».

  • У Кузяева 2 гола в 4 матчах Лиги 1.
  • Издание L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».
  • Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

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Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Гавр Кузяев Далер Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
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qawzsexdr
1693858804
Ну и дебил этот говорливый, видимо сам этого хочет для себя.
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Bozigit
1693859637
Куда ты лезешь?
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Давид59
1693862502
Губерниев - типичный рупор сегодняшней пропаганды. Никому в нормальных странах нет дела до того, какой паспорт у человека в кармане, какого цвета его кожа, кто сколько зарабатывает. И потом, как можно обвинять человека в чём-то (причём на всю страну), не имея для этого никаких оснований? Следил бы за своим биатлоном, там он возможно что-то понимает. Так нет, надо в уехавших фуболистов плюнуться.
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Krics
1693881977
Каждый судит в меру своей испорченности,ихмо.
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Garrincha58
1693888345
это у нас всем подряд дают паспорта даже не понятно зачем, а там фигвам Губерний тебе точно не получить балабол
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Эном айс
1693889238
Секрет ПолиГуберниева.. Далер вправе распоряжаться своей судьбой,равно как и своими предпочтениями в выборе будущего.
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alefreddy
1693894075
сбежал российский бразилец к саудитам про это молчок
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МАН. Ю
1693907297
Админ, г.. . Он.хватить стирать правду! Здесь то, можно сказать что я думаю!!!!!
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bulls27
1693913730
Губа , он об этом ни разу не говорил . Значит это у тебя такие мысли ! Вот губошлёп противный .
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