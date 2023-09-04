Орлов: «Джикия и Зобнин – лидеры «Спартака» только по зарплате»

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал футболистов стартового состава «Спартака».

«Промес в последнем матче пропадал из игры у «Спартака». То есть нет связок у них на футбольном поле.

И я давно говорил: что Джикия, что Зобнин – лидеры команды по зарплатной ведомости, они долго в клубе, но по игре это не лидеры. Они не тянут, не везут «Спартак» вперeд во время матчей. Посмотрите на всe, что они делают.

Надо кардинально менять ведущих игроков в команде», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».