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    • Орлов: «Джикия и Зобнин – лидеры «Спартака» только по зарплате»

    Орлов: «Джикия и Зобнин – лидеры «Спартака» только по зарплате»

    Журналист Геннадий Орлов раскритиковал футболистов стартового состава «Спартака».

    «Промес в последнем матче пропадал из игры у «Спартака». То есть нет связок у них на футбольном поле.

    И я давно говорил: что Джикия, что Зобнин – лидеры команды по зарплатной ведомости, они долго в клубе, но по игре это не лидеры. Они не тянут, не везут «Спартак» вперeд во время матчей. Посмотрите на всe, что они делают.

    Надо кардинально менять ведущих игроков в команде», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
    • Клуб не побеждает в чемпионате 4 матча подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2023 19:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 4 сентября, 22:04

      Орлов тоже по кошелькам Спартаковским стал шарить, его наверно Дзюба укусил. Пройдись по кошелькам своих, или там быстро по клюву получишь.

      1
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      Рейтинг: +439

      erybov1965 4 сентября, 21:27

      Все верно сказано.Джикия,как капитан и соответственно один из опытных игроков обороны Спартака,на самом деле ни одно ,ни другое.Зобнин по технике,скорости средний игрок,а по ударам из-за пределов штрафной - вообще ничего.Раньше эти игроки "подкупали" самоотверженностью,желанием,работоспособностью.С возрастом,наверное это все иссякло,а опыт,как видно им не в помощь.Ну что интересно, все это видят,а руководство Спартака - нет.

      1
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 4 сентября, 21:08

      Джикия в этом сезоне очень слаб. Медленный , есть ощущение 3-5 кг лишнего носит.
      Зобнин порой выдаёт неплохие матчи , но средняя линия как и все не играет в одном составе, ноу-хау от Абаскаля подзае..ло всех.
      Последне...не гоже на Радио Зенит обсуждать Спартак, питерские доброжелатели своей командой займитесь.
      Орлов , в старте всего 2 этнически русских , это не обсуждается , нравится ?

      2
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      Рейтинг: +312

      Марк Аврелий! 4 сентября, 20:42

      Они настолько слабы, что даже Орлов это видит!

      1
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > Марк Аврелий! 4 сентября, 21:59

      Орлов больше ни где и ни что не видит, только в Спартаке

      3
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      Рейтинг: +312

      Марк Аврелий! > шахта Заполярная 5 сентября, 12:24

      Дык, для Орлова о Зените только хорошо или ничего!

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      Рейтинг: +450

      aurora5858 4 сентября, 20:16

      Это понятно было два года назад. Видит любой болельщик, кроме тренеров.

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      Рейтинг: +19614

      NewLife 4 сентября, 19:54

      У Зобнина перепады из-за непонимания того, что от него хочет тренер, а Джикия тормозит и не видит поляну всегда, последний вертикальный пас он отдал сезона два назад))

      4
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