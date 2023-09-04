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  • Орлов: «Джикия и Зобнин – лидеры «Спартака» только по зарплате»

Орлов: «Джикия и Зобнин – лидеры «Спартака» только по зарплате»

4 сентября 2023, 19:29
7

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал футболистов стартового состава «Спартака».

«Промес в последнем матче пропадал из игры у «Спартака». То есть нет связок у них на футбольном поле.

И я давно говорил: что Джикия, что Зобнин – лидеры команды по зарплатной ведомости, они долго в клубе, но по игре это не лидеры. Они не тянут, не везут «Спартак» вперeд во время матчей. Посмотрите на всe, что они делают.

Надо кардинально менять ведущих игроков в команде», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Клуб не побеждает в чемпионате 4 матча подряд.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Зобнин Роман Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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NewLife
1693846484
У Зобнина перепады из-за непонимания того, что от него хочет тренер, а Джикия тормозит и не видит поляну всегда, последний вертикальный пас он отдал сезона два назад))
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aurora5858
1693847808
Это понятно было два года назад. Видит любой болельщик, кроме тренеров.
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Марк Аврелий!
1693849342
Они настолько слабы, что даже Орлов это видит!
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erybov1965
1693852073
Все верно сказано.Джикия,как капитан и соответственно один из опытных игроков обороны Спартака,на самом деле ни одно ,ни другое.Зобнин по технике,скорости средний игрок,а по ударам из-за пределов штрафной - вообще ничего.Раньше эти игроки "подкупали" самоотверженностью,желанием,работоспособностью.С возрастом,наверное это все иссякло,а опыт,как видно им не в помощь.Ну что интересно, все это видят,а руководство Спартака - нет.
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шахта Заполярная
1693854254
Орлов тоже по кошелькам Спартаковским стал шарить, его наверно Дзюба укусил. Пройдись по кошелькам своих, или там быстро по клюву получишь.
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