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  • «Почему «Локомотив» поступает нечестно?»: агент – по ситуации с Изидором

«Почему «Локомотив» поступает нечестно?»: агент – по ситуации с Изидором

3 сентября 2023, 16:28
6

Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подробно описал ситуацию вокруг игрока.

  • Француз самовольно покинул Россию и отказывается возвращаться, несмотря на действующий контракт.

«Вильсон подписывал соглашение с «Локомотивом» на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?

Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство «Локомотива» отклонило уже два предложения: от «Марселя» и «Метца».

«Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 миллионов евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали.

«Марсель» предлагал 1 миллион евро + опцию выкупа в 5 миллионов евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.

Единственное правильное решение, которое может быть – отпустить Вильсона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с Дмитрием Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег». Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно.

Мы будем стараться найти решение. «Локомотив» просит 2 миллиона евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 миллиона евро, если клуб примет предложение». – выступил Ичбиа.

  • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
  • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Изидор Вильсон
Комментарии (6)
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alefreddy
1693748804
после этого он перестанет стараться а далее еще меньшие деньги за него предложат
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JIEGEHDA
1693750099
Локо не захотел пойти на риск . Получать лям . Они хотят сумму сразу . А рисковать мол может Марсель будет в ЛЧ или Метц останется такое себе и то и то возможно 50/50 . 23 летний игрок ведь . Молодой .но и игрока понять можно с какой-то стороны . Но так поступать нельзя . Контракт есть контракт. Подписал исполняй
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ZAITZEFF2011
1693750311
Никаких договоров на словах не бывает. Всё оформляется письменно. Есть контракт-выполняй.
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Staryi Spartach
1693756564
Насколько я помню, ФИФА разрешила иностранным футболистaм, играющим в России, разрывать контракты в связи с международными санкциями. Другими словами, если не договорятся, то контракт будет разорван по представлению адвокатов игрока, и Локо не получит ничего.
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