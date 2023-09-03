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    • «Почему «Локомотив» поступает нечестно?»: агент – по ситуации с Изидором

    «Почему «Локомотив» поступает нечестно?»: агент – по ситуации с Изидором

    Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подробно описал ситуацию вокруг игрока.

    • Француз самовольно покинул Россию и отказывается возвращаться, несмотря на действующий контракт.

    «Вильсон подписывал соглашение с «Локомотивом» на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?

    Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство «Локомотива» отклонило уже два предложения: от «Марселя» и «Метца».

    «Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 миллионов евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали.

    «Марсель» предлагал 1 миллион евро + опцию выкупа в 5 миллионов евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.

    Единственное правильное решение, которое может быть – отпустить Вильсона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с Дмитрием Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег». Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно.

    Мы будем стараться найти решение. «Локомотив» просит 2 миллиона евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 миллиона евро, если клуб примет предложение». – выступил Ичбиа.

    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    03.09.2023 16:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19

      Staryi Spartach 3 сентября, 18:56

      Насколько я помню, ФИФА разрешила иностранным футболистaм, играющим в России, разрывать контракты в связи с международными санкциями. Другими словами, если не договорятся, то контракт будет разорван по представлению адвокатов игрока, и Локо не получит ничего.

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      Рейтинг: +1144

      ZAITZEFF2011 3 сентября, 17:11

      Никаких договоров на словах не бывает. Всё оформляется письменно. Есть контракт-выполняй.

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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA 3 сентября, 17:08

      Локо не захотел пойти на риск . Получать лям . Они хотят сумму сразу . А рисковать мол может Марсель будет в ЛЧ или Метц останется такое себе и то и то возможно 50/50 . 23 летний игрок ведь . Молодой .но и игрока понять можно с какой-то стороны . Но так поступать нельзя . Контракт есть контракт. Подписал исполняй

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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 3 сентября, 16:46

      после этого он перестанет стараться а далее еще меньшие деньги за него предложат

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      Рейтинг: +1895

      GermanVo > alefreddy 3 сентября, 16:57

      Ну и посадить его на банку до конца контракта. Что значит хочет-не хочет, будет-не будет. У него контракт. За него заплатили деньги. Это естественное желание клуба заработать на игровом ресурсе. Я что-то в других странах такого не вижу, чтоб футболисты в тупую уезжали, если их что-то не устраивает. Может было несколько случаев. И то ФИФА за такие выходки строго наказывает.

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      Рейтинг: +9284

      vladik12 > GermanVo 3 сентября, 16:59

      Базаришь.

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