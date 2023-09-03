«Почему «Локомотив» поступает нечестно?»: агент – по ситуации с Изидором

Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подробно описал ситуацию вокруг игрока.

Француз самовольно покинул Россию и отказывается возвращаться, несмотря на действующий контракт.

«Вильсон подписывал соглашение с «Локомотивом» на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?

Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство «Локомотива» отклонило уже два предложения: от «Марселя» и «Метца».

«Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 миллионов евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали.

«Марсель» предлагал 1 миллион евро + опцию выкупа в 5 миллионов евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.

Единственное правильное решение, которое может быть – отпустить Вильсона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с Дмитрием Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег». Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно.

Мы будем стараться найти решение. «Локомотив» просит 2 миллиона евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 миллиона евро, если клуб примет предложение». – выступил Ичбиа.