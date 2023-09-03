Ташуев определил потолок «Спартака» в сезоне РПЛ

Очень интересно слышать комментарий тренера,которого уволили из-за плохого результата команды.И только,после его увольнения,команда заиграла.Теперь он насоветует от души,исходя из собственного опыта.
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев не верит, что «Спартак» финиширует в РПЛ выше третьего места.
«Сегодня «Спартак» уже, наверное, не конкурент тому же «Зениту» и «Краснодару». Борьба за третье место в лучшем случае. С такой нестабильностью схем, состава, взаимодействий… Как добиваться взаимодействия футболистам, если ты постоянно меняешь состав?» – сказал Ташуев.
- Тренера в августе уволили из «Ахмата».
- «Спартак» занимает 8-е место.
- В последних 4 матчах РПЛ у команды 0 побед.