Ташуев определил потолок «Спартака» в сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев не верит, что «Спартак» финиширует в РПЛ выше третьего места.

«Сегодня «Спартак» уже, наверное, не конкурент тому же «Зениту» и «Краснодару». Борьба за третье место в лучшем случае. С такой нестабильностью схем, состава, взаимодействий… Как добиваться взаимодействия футболистам, если ты постоянно меняешь состав?» – сказал Ташуев.