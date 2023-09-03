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    Ташуев определил потолок «Спартака» в сезоне РПЛ

    Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев не верит, что «Спартак» финиширует в РПЛ выше третьего места.

    «Сегодня «Спартак» уже, наверное, не конкурент тому же «Зениту» и «Краснодару». Борьба за третье место в лучшем случае. С такой нестабильностью схем, состава, взаимодействий… Как добиваться взаимодействия футболистам, если ты постоянно меняешь состав?» – сказал Ташуев.

    • Тренера в августе уволили из «Ахмата».
    • «Спартак» занимает 8-е место.
    • В последних 4 матчах РПЛ у команды 0 побед.

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    Источник: Metaratings

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    03.09.2023 16:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +439

      erybov1965 3 сентября, 20:43

      Очень интересно слышать комментарий тренера,которого уволили из-за плохого результата команды.И только,после его увольнения,команда заиграла.Теперь он насоветует от души,исходя из собственного опыта.

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      Рейтинг: +37

      Бобссон > erybov1965 4 сентября, 08:22

      Надолго ли она заиграла? После смены тренера такое бывает.

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      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata 3 сентября, 17:30

      Рановат прогноз ... Согласен по первому месту, а в остальном всё еще очень туманно.

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