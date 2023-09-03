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    Тормена назвал залог победы над «Спартаком»

    Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил победу над «Спартаком» в седьмом туре РПЛ (2:0).

    «Естественно, я очень доволен игрой и победой. Играть с Алонсо очень легко, потому что у него невероятный опыт. Мы отрабатывали какие-то вещи. Во втором тайме спартаковцы начали прессинговать еще сильнее, стало сложнее, но нам все-таки удалось удержать результат.

    Мы детально изучили все слабые и сильные стороны противника, огромный вклад в это внес тренер. Но все равно не все можно предсказать», – сказал бразилец.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • Это единственная команда лиги без поражений в сезоне.
    • «Спартак» занимает 8-е место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2023 10:57
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