Тормена назвал залог победы над «Спартаком»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил победу над «Спартаком» в седьмом туре РПЛ (2:0).
«Естественно, я очень доволен игрой и победой. Играть с Алонсо очень легко, потому что у него невероятный опыт. Мы отрабатывали какие-то вещи. Во втором тайме спартаковцы начали прессинговать еще сильнее, стало сложнее, но нам все-таки удалось удержать результат.
Мы детально изучили все слабые и сильные стороны противника, огромный вклад в это внес тренер. Но все равно не все можно предсказать», – сказал бразилец.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- Это единственная команда лиги без поражений в сезоне.
- «Спартак» занимает 8-е место.
Источник: «Спорт-Экспресс»