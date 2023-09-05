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    • Зарема отреагировала на новость, что игроков «Краснодара» мотивировали на «Спартак» ее словами

    Зарема отреагировала на новость, что игроков «Краснодара» мотивировали на «Спартак» ее словами

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что игроков «Краснодара» мотивировали перед матчем со «Спартаком» с помощью ее слов.

    «Игрокам «Зенита» платят по 100 тысяч евро в качестве мотивации на «Спартак». Футболистам «Краснодара» достаточно слов.

    Кто же знал, что на «Краснодар» выйдет новая конфигурация «Спартака», версия 100500», – сказала Салихова.

    • «Краснодар» победил со счетом 2:0 и укрепил лидерство.
    • «Спартак» не побеждает в РПЛ 4 матча подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.09.2023 10:28
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +2214

      alll-333 15 часов назад

      Ой, ой. А сказать то в ответ болонке и нечего...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      Владимир-Филиппов-vkontak 5 сентября, 13:58

      Ха-ха, ну может теперь эта болонка вернётся к использованию своего языка по прямому назначению, а не для болтовни? :)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13228

      Вомбат 5 сентября, 12:52

      Про 100 тыс евро премиальных для Зенита и слова для Краснодара улыбнуло. Умеет женщина рассмешить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 11:00

      Шапкозакидательские и не уважительные высказывания запросто могут мотивировать любого.
      Перед тем как что-то сказать, лучше подумать.
      Зареме , как не постороннему для Спартака человеку, лучше обратить внимание на свою команду, которая скатывается в пропасть.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1535

      rac531 > Алексей З 5 сентября, 13:15

      "Перед тем как что-то сказать, лучше подумать."

      Имеются ввиду, Кержаков, Сафонов, Орлов, Мостовой, ...?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З > rac531 5 сентября, 13:42

      Я ясно дал понять к кому обратился, подсказки не нужны.

      0
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      Рейтинг: +62

      Владимир-Филиппов-vkontak > Алексей З 5 сентября, 13:57

      Для спама это не впервой. Помнится, уже бросали печатку :)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З > Владимир-Филиппов-vkontak 5 сентября, 14:01

      Ну ты у жены спросил , экскортом не занималась?
      Предназначение рта она тебе поведала ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +62

      Владимир-Филиппов-vkontak > Алексей З 5 сентября, 14:02

      Ты тему-то не меняй, балаболка.

      0
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      Рейтинг: +1535

      rac531 5 сентября, 10:37

      «Игрокам «Зенита платят по 100 тысяч евро в качестве мотивации на «Спартак». Футболистам «Краснодара» достаточно достаточно слов»

      СЛАВА АЛЬТРУИСТАМ ИЗ «КРАСНОДАРА»

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      Рейтинг: +68949

      portero > rac531 5 сентября, 12:38

      Думаю что это слова непосвященной дамы....

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      Рейтинг: +1535

      rac531 > portero 5 сентября, 13:13

      А НА МОЙ ВЗГЛЯД ОЧЕНЬ ОСТРОУМНЫЙ ОТВЕТ НА РЕПЛИКУ САФОНОВА)

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      Рейтинг: +439

      erybov1965 > rac531 5 сентября, 14:30

      Остроумный,но ценен он чем,если этот ответ придумывает команда блогеров.Если лично сама,аплодирую.

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      Рейтинг: +1535

      rac531 > erybov1965 5 сентября, 15:31

      Уважаемый erybov1965)
      Давайте будем последовательны)
      Если реплики принадлежат ЛИЧНО САЛИХОВОЙ, то и ругаться, брызгать слюной и включать говнометы будем в адрес ЛИЧНО САЛИХОВОЙ)
      Если же реплики принадлежат нанятым БЛОГЕРАМ САЛИХОВОЙ, то и ругаться, брызгать слюной и включать говнометы будем в адрес БЛОГЕРОВ)
      Хотя по стилистике высказывается (пищет) пишет ОДИН человек)

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      Рейтинг: +439

      erybov1965 > rac531 5 сентября, 15:48

      Я как раз последователен.Я ни разу не допустил со своей стороны какие-либо ругательные высказывания в адрес Салиховой.Так как не считаю такие высказывания в отношении женщины,да и при общении с любым человеком,которого я не знаю лично,правильными.

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      Рейтинг: +439

      erybov1965 > rac531 5 сентября, 15:51

      Но,надо учитывать,если Салихова сама согласовывает,все комментарии,которые вызывают такую реакцию у других,значит она готова это терпеть.

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      Рейтинг: +1535

      rac531 > erybov1965 5 сентября, 16:17

      Девушка веселится)

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