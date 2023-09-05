Зарема отреагировала на новость, что игроков «Краснодара» мотивировали на «Спартак» ее словами

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что игроков «Краснодара» мотивировали перед матчем со «Спартаком» с помощью ее слов.

«Игрокам «Зенита» платят по 100 тысяч евро в качестве мотивации на «Спартак». Футболистам «Краснодара» достаточно слов.

Кто же знал, что на «Краснодар» выйдет новая конфигурация «Спартака», версия 100500», – сказала Салихова.