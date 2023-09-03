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  • Соболев после поражения от «Краснодара» позвонил Шикунову: содержание беседы

Соболев после поражения от «Краснодара» позвонил Шикунову: содержание беседы

3 сентября 2023, 14:40
12

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал, что после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2) ему позвонил нападающий москвичей Александр Соболев.

«Мне после матча звонил Соболев. Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Гильермо Абаскалем. Все идет не так – это однозначно. У Абаскаля просто не получается. Начинают говорить, что у него команда впереди хорошо играет. Но как впереди? В футбол не играют только в нападении, защита и атака – это единое целое. Есть еще середина.

Абаскаль не может выстроить игру, а учиться на «Спартаке» – это ужасно. Учиться надо на тех, у кого нет возможностей, а в «Спартаке» дикие возможности. Купили футболистов на 40 миллионов евро. Это мое мнение, а дальше пусть руководители решают. То, что Абаскаль не тянет, – это однозначно», – сказал Шикунов.

  • У «Спартака» в 4 последних матчах РПЛ нет побед.
  • Команда занимает 8-е место.
  • Следующий соперник – «Сочи» (16 сентября).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Соболев Александр
Комментарии (12)
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FCSpartakM
1693741816
40 млн? понятно
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derrik2000
1693742557
"Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Гильермо Абаскалем. Все идет не так – это однозначно. У Абаскаля просто не получается. " Это всё дельфин говорил??? А, вот, чё тогда он САМ на поле делал??? Получается, что не только на ржавого, но и на себя жаловался. )))
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Александр.Т.
1693743066
Без моментов ты нападающей и что ты не создавал моменты
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Ziklop
1693743995
правильнее соболя выгнать! с себя вину скидывает крайних ищет, достойный наследник дзюбы!
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АЛЕКС 58
1693745258
Не иначе под допингом был,дружбан-наркоман влияет на дельфинчика. Оба еле ползали по полю
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ilichkadr
1693746148
Соболев начал сливать Абаскаля уже прилюдно. Остаётся Джикии что-нибудь ляпнуть не потребное и судьба главное тренера будет решена. P.S. Мож Абаскаль с Соболевым в сговоре? А что, поделят неустойку и всего делов.
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alefreddy
1693748919
наверное немного туров ему осталось может какой то зацепит
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Georgy-Gappoev-vkontakte
1693800448
Дельфин,такой дельфин из Москвы...
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СПбМерлин
1693858329
Спартак купил на 40 млн??!! Так вот какой клуб самый богатый в Лиге. Зенит потратил только 22 млн.
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Купа Купыч
1694206427
ОПГ"Дельфин" вместо "Ромашки".
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