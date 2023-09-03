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    • Соболев после поражения от «Краснодара» позвонил Шикунову: содержание беседы

    Соболев после поражения от «Краснодара» позвонил Шикунову: содержание беседы

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал, что после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2) ему позвонил нападающий москвичей Александр Соболев.

    «Мне после матча звонил Соболев. Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Гильермо Абаскалем. Все идет не так – это однозначно. У Абаскаля просто не получается. Начинают говорить, что у него команда впереди хорошо играет. Но как впереди? В футбол не играют только в нападении, защита и атака – это единое целое. Есть еще середина.

    Абаскаль не может выстроить игру, а учиться на «Спартаке» – это ужасно. Учиться надо на тех, у кого нет возможностей, а в «Спартаке» дикие возможности. Купили футболистов на 40 миллионов евро. Это мое мнение, а дальше пусть руководители решают. То, что Абаскаль не тянет, – это однозначно», – сказал Шикунов.

    • У «Спартака» в 4 последних матчах РПЛ нет побед.
    • Команда занимает 8-е место.
    • Следующий соперник – «Сочи» (16 сентября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2023 14:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +25

      СПбМерлин 4 сентября, 23:12

      Спартак купил на 40 млн??!! Так вот какой клуб самый богатый в Лиге. Зенит потратил только 22 млн.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Georgy-Gappoev-vkontakte 4 сентября, 07:07

      Дельфин,такой дельфин из Москвы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 3 сентября, 16:48

      наверное немного туров ему осталось может какой то зацепит

      1
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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr 3 сентября, 16:02

      Соболев начал сливать Абаскаля уже прилюдно. Остаётся Джикии что-нибудь ляпнуть не потребное и судьба главное тренера будет решена.
      P.S. Мож Абаскаль с Соболевым в сговоре? А что, поделят неустойку и всего делов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1802

      balam > ilichkadr 3 сентября, 18:50

      соболь-непорядочный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3127

      АЛЕКС 58 3 сентября, 15:47

      Не иначе под допингом был,дружбан-наркоман влияет на дельфинчика. Оба еле ползали по полю

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4972

      Ziklop 3 сентября, 15:26

      правильнее соболя выгнать! с себя вину скидывает крайних ищет, достойный наследник дзюбы!

      6
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 3 сентября, 15:25

      "Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает…

      7
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    • ...
      Рейтинг: +335

      Александр.Т. 3 сентября, 15:11

      Без моментов ты нападающей и что ты не создавал моменты

      6
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    • ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 3 сентября, 15:02

      "Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Гильермо Абаскалем. Все идет не так – это однозначно. У Абаскаля просто не получается. "

      Это всё дельфин говорил???
      А, вот, чё тогда он САМ на поле делал???
      Получается, что не только на ржавого, но и на себя жаловался. )))

      9
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    • ...
      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 15:01

      А что сделал сам дельфин для победы? Ничего. Был на поле дубель пусто. Краснодар проехался по сви ньям на классе! Гыгыгы

      10
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