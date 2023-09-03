Соболев после поражения от «Краснодара» позвонил Шикунову: содержание беседы

Спартак купил на 40 млн??!! Так вот какой клуб самый богатый в Лиге. Зенит потратил только 22 млн.
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал, что после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2) ему позвонил нападающий москвичей Александр Соболев.
«Мне после матча звонил Соболев. Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Гильермо Абаскалем. Все идет не так – это однозначно. У Абаскаля просто не получается. Начинают говорить, что у него команда впереди хорошо играет. Но как впереди? В футбол не играют только в нападении, защита и атака – это единое целое. Есть еще середина.
Абаскаль не может выстроить игру, а учиться на «Спартаке» – это ужасно. Учиться надо на тех, у кого нет возможностей, а в «Спартаке» дикие возможности. Купили футболистов на 40 миллионов евро. Это мое мнение, а дальше пусть руководители решают. То, что Абаскаль не тянет, – это однозначно», – сказал Шикунов.
- У «Спартака» в 4 последних матчах РПЛ нет побед.
- Команда занимает 8-е место.
- Следующий соперник – «Сочи» (16 сентября).