Соболев после поражения от «Краснодара» позвонил Шикунову: содержание беседы

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал, что после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2) ему позвонил нападающий москвичей Александр Соболев.

«Мне после матча звонил Соболев. Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Гильермо Абаскалем. Все идет не так – это однозначно. У Абаскаля просто не получается. Начинают говорить, что у него команда впереди хорошо играет. Но как впереди? В футбол не играют только в нападении, защита и атака – это единое целое. Есть еще середина.

Абаскаль не может выстроить игру, а учиться на «Спартаке» – это ужасно. Учиться надо на тех, у кого нет возможностей, а в «Спартаке» дикие возможности. Купили футболистов на 40 миллионов евро. Это мое мнение, а дальше пусть руководители решают. То, что Абаскаль не тянет, – это однозначно», – сказал Шикунов.