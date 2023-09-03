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    • Сафонов едко ответил Зареме – она предрекала легкую победу «Спартака» над «Краснодаром»

    Сафонов едко ответил Зареме – она предрекала легкую победу «Спартака» над «Краснодаром»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (2:0) ответил жене бывшего владельца москвичей Леонида Федуна Зареме Салиховой.

    «Спасибо, что люди вне футбола нас дополнительно мотивируют. Видели, конечно, не все. Специально не искал, просто увидел в новостях. Некоторые тоже знали. Это дало нам дополнительную мотивацию.

    Мы говорим тем, что выходим на поле и доказываем все своей игрой. А за пределами поля можно говорить всe что угодно», – сказал Сафонов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2023 18:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11

      Игорь-Шмидт-yandex 4 сентября, 10:02

      Нижеупомянутая "шлюшка" не стала ничего дожидаться, а выплеснула очередную порцию глупости авансом..

      1
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 21:46

      Макнул Сафон шлюшку в авно! Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2214

      alll-333 3 сентября, 20:00

      Краснодар трудяга. Не имея таких возможностей, как золотомешочные элитные клубы доказывает, что есть футбол не только в столицах. Молодцы!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata > alll-333 3 сентября, 21:19

      Как говорится - "овец по осени считают" - в данном случае, давай хотя бы зимнего перерыва дождемся ( в смысле результата ) ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2214

      alll-333 > Persona_non_Grata 3 сентября, 21:40

      А я в общем говорю Краснодар из сезона в сезон не теряется и показывает неплохие результаты. Да, не хватает на весь сезон. Так это и говорит о том, что Краснодар не золотомешочный элитный клуб. Вот кем бы были Зенит без газпрома, Локо без РЖД, Спартак без Лукойла. Я помню эти времена.

      2
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      Рейтинг: +11

      Игорь-Шмидт-yandex > Persona_non_Grata 4 сентября, 10:05

      ..цыплят.. :))

      0
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      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata > Игорь-Шмидт-yandex 4 сентября, 13:21

      Это - кто что выращивает )))

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      Рейтинг: +25

      СПбМерлин > alll-333 4 сентября, 23:16

      Должен полностью согласиться.

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      Рейтинг: +2445

      evgevg13 3 сентября, 19:48

      А Сафонов молодец, дипломат. Сразу заткнул рот не одной, а многим "экспертам"

      6
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      Рейтинг: +1144

      ZAITZEFF2011 3 сентября, 19:35

      Автор статьи дебил

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      Рейтинг: +1569

      Taps > ZAITZEFF2011 3 сентября, 19:55

      Не.гритянской подстилке лучше ртом работать ...

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      Рейтинг: +3936

      acor94 3 сентября, 19:15

      С чего взяли что именно зареме. Тут про неё ни слова.

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      Рейтинг: +1178

      Cubinec1989 3 сентября, 19:08

      В чем едкость то?

      1
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