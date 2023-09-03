Сафонов едко ответил Зареме – она предрекала легкую победу «Спартака» над «Краснодаром»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (2:0) ответил жене бывшего владельца москвичей Леонида Федуна Зареме Салиховой.

Зарема до игры предрекала легкую победу «Спартака».

«Краснодар» лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет 8-м.

«Спасибо, что люди вне футбола нас дополнительно мотивируют. Видели, конечно, не все. Специально не искал, просто увидел в новостях. Некоторые тоже знали. Это дало нам дополнительную мотивацию.

Мы говорим тем, что выходим на поле и доказываем все своей игрой. А за пределами поля можно говорить всe что угодно», – сказал Сафонов.