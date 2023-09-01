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    Зарема: «Спартак» не заметит «Краснодар»

    Зарема Салихова рассказала о своих ожиданиях от матча 7-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

    Супруга Леонида Федуна считает, что спартаковцы «не заметят» соперника.

    «Краснодар» – самый удобный соперник. Их манера наиболее приятна для «Спартака», об этом говорит статистика личных встреч.

    «Краснодар» оставляет много пространства, а свободные зоны – это хлеб для игроков атаки.

    Уверена, «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле. Важно скорее забить первый гол», – заявила Зарема.

    • Матч состоится в субботу, 2 сентября, в 20:00 мск.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 6 туров, «Спартак» идет на 7-м месте.

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    Источник: Metaratings

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    01.09.2023 14:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1021

      Айболид 2 сентября, 22:36

      Как говориться "ржунимагу" .

      1
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      Рейтинг: +4302

      Kollljan 2 сентября, 22:03

      Ну что, Зарема, кто кого растоптал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Николай-Колесниченко-vkon 1 сентября, 21:22

      Не заметит просто отсосёт как Тузик у быка нашли специалиста Зарема

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +68949

      portero 1 сентября, 19:58

      Будет день, будет "пища для обсуждения"....

      0
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      Рейтинг: +2541

      jek718875 1 сентября, 19:52

      Порвём быков как Тузик грелку

      0
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      Рейтинг: +2041

      morgan59 1 сентября, 19:37

      Так откровенно - очень рисковано. Да судя по последней игре Спартака, команда на подъёме, да судя по последним играм Быков, с реализацией моментов - туго. Ну не верится, что в первом тайме бедет повтор игры с Динамо. Сафонов в последннюее время очень надёжен.Завтра увидим.

      1
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      Рейтинг: +401

      Рыло свина 1 сентября, 19:33

      попытка уверовать в собственную мощь?

      0
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      Рейтинг: +17930

      Garrincha58 1 сентября, 18:25

      Балтика вообще в упор не увидит Шпортаг

      0
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 1 сентября, 16:59

      хочется верить

      2
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 1 сентября, 16:59

      Вроде не глупая дама , а позволяет себе шапкозакидательство.
      Не стал бы делать любые заявления, не зная стартовый состав Спартака.
      Абаскаль привык удивлять и главным образом в плохую сторону.
      Поживём увидим.

      3
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