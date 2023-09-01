Зарема: «Спартак» не заметит «Краснодар»

Зарема Салихова рассказала о своих ожиданиях от матча 7-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

Супруга Леонида Федуна считает, что спартаковцы «не заметят» соперника.

«Краснодар» – самый удобный соперник. Их манера наиболее приятна для «Спартака», об этом говорит статистика личных встреч.

«Краснодар» оставляет много пространства, а свободные зоны – это хлеб для игроков атаки.

Уверена, «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле. Важно скорее забить первый гол», – заявила Зарема.