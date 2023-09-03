Тихонов назвал РПЛ «мусором» и призвал прекратить ее финансирование

Четырeхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал упразднить РПЛ.

«Постоянно задают вопросы по нашему футболу. Какая это Премьер-лига? Это мусор, где слово «премьер» надо убрать. У нас что игроки уровня Пеле, Диего Марадоны, Лионеля Месси?

Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и лучше отдать их хоккеистам, чтобы вернуть из-за океана наших лучших игроков», – сказал спортсмен.