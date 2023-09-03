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    • Тихонов назвал РПЛ «мусором» и призвал прекратить ее финансирование

    Тихонов назвал РПЛ «мусором» и призвал прекратить ее финансирование

    Четырeхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал упразднить РПЛ.

    «Постоянно задают вопросы по нашему футболу. Какая это Премьер-лига? Это мусор, где слово «премьер» надо убрать. У нас что игроки уровня Пеле, Диего Марадоны, Лионеля Месси?

    Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и лучше отдать их хоккеистам, чтобы вернуть из-за океана наших лучших игроков», – сказал спортсмен.

    • РПЛ существует с 2001 года.
    • Чемпион последних 5 сезонов – «Зенит».
    • Сейчас лидирует «Краснодар».

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    Источник: Metaratings

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    03.09.2023 09:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +59

      MU868686 5 сентября, 05:13

      Вызовите врачей, у них пациент сбежал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2163

      Fialet 3 сентября, 23:33

      Даже самый сраный футбол интереснее биатлона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З 3 сентября, 14:58

      Отдать , разделить, ну всё как всегда , что ещё услышишь от старого маразматика ?
      На самоокупаемость перевести , вот путь к успеху.

      0
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 11:16

      Согласен, что надо прекратить финансирование РПЛ, да и биатлона заодно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 3 сентября, 11:07

      Здоровья Вам, дед Саша. Крепкого, сибирского.

      0
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      Рейтинг: +335

      Александр.Т. 3 сентября, 10:53

      Старый поплыл не зря его Дзюба оскорбил)) не понимает что у футбола больше болельщиков и зрителей , хоккей и биатлон и рядом не стоят .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 3 сентября, 10:35

      Я не припомню ,что кто-то "от футбола" лез в дела биатлона или фигурного катания . Тут же все кому не лень ... Советчики херовы .

      2
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      Рейтинг: +169

      witalik > Айболид 3 сентября, 13:54

      Привет, бармалейка, мною обосанный!!! С тобой, бармалей обоссанный, мнением поделился многократный олимпийский чемпион по биатлону. Мне тоже подобный футбол в исполнении неумех и дегенератов в принципе не нужен...Заткнись, обоссанный, надоел, ну или смени ник...

      0
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > witalik 4 сентября, 05:44

      По тому , как ты часто употребляешь слово "обоссаный" , можно понять твои непростые отношения с продуктом человеческой жизнедеятельности . Имеешь болезненную страсть к уринотерапии ? Или ты фанат "золотого дождя" ? Может тебя в детстве "опустили" , нассав в рот ? Признайся "pedalik" , облЕгчи т/с душу .

      0
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      Рейтинг: +3656

      Axe111 3 сентября, 10:27

      Все правильно. Помоечка

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      Рейтинг: +505

      Alemann 3 сентября, 10:18

      Ну, о нашем футболе - это еще вежливо, но это гигантская "прачечная", так что ничего не изменится. Кто хочет видеть футбол - смотрим АПЛ и другие топ-лиги.

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      Рейтинг: +153

      яцык 3 сентября, 10:04

      Не получиться.тут огромные деньги

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